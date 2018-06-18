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Компания Carlsberg Ukraine поддержала эко-проект "Вторая жизнь"

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Жестяные банки, пластиковые и стеклянные бутылки, макулатура и лохмотья. Выставка скульптур, созданных из мусора открылась в музейно-культурном комплексе "Львиварня".

Так художники пытаются привлечь внимание людей к загрязнению окружающей среды. Они призывают украинцев ответственно обращаться с бытовыми отходами и сортировать их для дальнейшей переработки. Эко-проект "Вторая жизнь" поддержала компания Carlsberg Ukraine.

"Серия украшений, которая называется "Второе дыхание", из пластиковых бутылок в форме листьев, символизирующих недолговечность материала, как и самих листьев. Мы призываем каждого человека, каждого зрителя наших работ правильно утилизировать отходы", – рассказала участница экологического проекта "Вторая жизнь" Анна Штонда.

Изменить отношение украинцев к окружающей среде можно именно с помощью искусства, убеждены в компании Carlsberg Ukraine.

"Для нас как ответственного производителя, который выпускает товар в упаковке на рынок, всегда тема переработки мусора была очень важна. Поэтому мы создали такой проект, который помогает развивать культуру, прививать эту идеологию. Попытка вообще изменить кардинально подход к восприятию в нашем обществе мусора. Жизнь мусора не заканчивается на помойке", – сказала старший директор по корпоративным отношениям Carlsberg Ukraine Евгения Поддубная-Смирнова.

"Город Львов официально принял стратегию обращения с ТБО, где прописал очень простые пункты: принцип Zero waste или "Ноль отходов". Сегодня очень простым способом показано, каким образом это можно делать", – отметил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Эко-выставка "Вторая жизнь" продлится во Львове до конца июня.

Теги: Экология
Источник: 24 Канал
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