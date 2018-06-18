Компанія Carlsberg Ukraine підтримала еко-проект "Друге життя"

Жерстяні банки, пластикові та скляні пляшки, макулатура та лахміття. Виставка скульптур, створених зі сміття відкрилася у музейно-культурному комплексі "Львіварня".

Так митці намагаються привернути увагу людей до забруднення навколишнього середовища. Вони закликають українців відповідально поводитися із побутовими відходами та сортувати їх для подальшої переробки. Еко-проект "Друге життя" підтримала компанія Carlsberg Ukraine.

"Серія прикрас, яка називається "Другий подих", з пластикових пляшок у формі листя, що символізує недовговічність матеріалу, як і самого листя. Ми закликаємо кожну людину, кожного глядача наших робіт правильно утилізувати відходи", – розповіла учасниця екологічного проекту "Друге життя" Анна Штонда.

Змінити ставлення українців до довкілля можна саме за допомогою мистецтва, переконані в компанії Carlsberg Ukraine.

"Для нас як відповідального виробника, який випускає товар в упаковці на ринок, завжди тема переробки сміття була дуже важлива. Тому ми створили такий проект, який допомагає розвивати культуру, прививати цю ідеологію. Спроба взагалі змінити кардинально підхід до сприйняття в нашому суспільстві сміття. Життя сміття не закінчується на смітнику", – сказала старший директор з корпоративних відносин Carlsberg Ukraine Євгенія Піддубна-Смирнова.

"Місто Львів офіційно прийняло стратегію поводження з ТПВ, де прописало дуже прості пункти: принцип Zero waste або "Нуль відходів". Сьогодні у дуже простий спосіб показано, яким чином це можна робити", – зазначив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Еко-виставка "Друге життя" триватиме у Львові до кінця червня.