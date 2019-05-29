Компания ЕРАМ с "Киево-Могилянской Академией" создают магистерскую программу по инженерии

От теории к практике. Поставщик услуг по цифровой трансформации компания ЕРАМ совместно с университетом "Киево-Могилянская Академия" запускают программу, которая будет готовить магистров по программной инженерии.

Учить слушателей будут преподаватели вуза и эксперты EPAM.

"Это сочетание, это симбиоз академической среды, теоретического, с практической реализацией теоретического образования. Это приведет к тому, что наши студенты будут более качественно подготовлены в профессиональном смысле", – сказал президент НаУКМА Андрей Мелешевич.

Через два года обучения будущие магистры получат диплом государственного образца. В компании EPAM говорят, что полученные знания помогут выпускникам овладеть профессиональными навыками в ИТ-отрасли, которая сейчас развивается слишком динамично.

"Мир меняется, и образование тоже. Мы видим, что много людей ожидают новые подходы и мы хотим предоставить им возможность не только получить магистерский диплом, но и чтобы они получили и профессиональный опыт. EPAM много лет работает с образованием, но такой законченной магистерской программы еще не было", – рассказал вице-президент, председатель ЕРАМ CEE Юрий Антонюк.

"EPAM как IT-компания, которая много лет на рынке и имеет специалистов, может привнести в нашу программу компоненту практичности", – сказал студент 4 курса Киево-Могилянской Академии Максим Андрощук.

EPAM сейчас сотрудничает с клиентами – крупными бизнесами из Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. Она разрабатывает программное обеспечение и предоставляет услуги в сфере консалтинга, дизайна и инновационных стратегий.