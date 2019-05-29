Компанія ЕРАМ із "Києво-Могилянською Академією" створюють магістерську програму з інженерії

Від теорії до практики. Постачальник послуг з цифрової трансформації компанія ЕРАМ спільно з університетом "Києво-Могилянська Академія" запускають програму, яка готуватиме магістрів з програмної інженерії.

Навчатимуть слухачів викладачі вишу та експерти EPAM.

"Це поєднання, це симбіоз академічного середовища, теоретичного, з практичною реалізацією теоретичної освіти. Це приведе до того, що наші студенти будуть більш якісно підготовлені в професійному сенсі", – сказав президент НаУКМА Андрій Мелешевич.

Через два роки навчання майбутні магістри отримають диплом державного зразка. В компанії EPAM кажуть, що отримані знання допоможуть випускникам оволодіти професійними навичками в ІТ-галузі, яка нині розвивається надто динамічно.

Світ змінюється і освіта також. Ми бачимо, що багато людей очікують на нові підходи і ми хочемо надати їм можливість не тільки отримати магістерський диплом, але і щоб вони отримали і професійний досвід. EPAM багато років працює з освітою, але такої закінченої магістерської програми не було ще,

– розповів віце-президент, голова ЕРАM CEE Юрій Антонюк.

"EPAM як IT-компанія, яка багато років на ринку та має спеціалістів, може привнести в нашу програму компоненту практичності", – сказав студент 4 курсу Києво-Могилянської Академії Максим Андрощук.

EPAM нині співпрацює з клієнтами – великими бізнесами з Північної Америки, Європи, Азії та Австралії. Вона розробляє програмне забезпечення та надає послуги у сфері консалтингу, дизайну та інноваційних стратегій.