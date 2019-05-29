09:06
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Компанія ЕРАМ із "Києво-Могилянською Академією" створюють магістерську програму з інженерії

      Нова тема 35 Читать новость на русском

      Від теорії до практики. Постачальник послуг з цифрової трансформації компанія ЕРАМ спільно з університетом "Києво-Могилянська Академія" запускають програму, яка готуватиме магістрів з програмної інженерії.

      Навчатимуть слухачів викладачі вишу та експерти EPAM.

      "Це поєднання, це симбіоз академічного середовища, теоретичного, з практичною реалізацією теоретичної освіти. Це приведе до того, що наші студенти будуть більш якісно підготовлені в професійному сенсі", – сказав президент НаУКМА Андрій Мелешевич.

      Через два роки навчання майбутні магістри отримають диплом державного зразка. В компанії EPAM кажуть, що отримані знання допоможуть випускникам оволодіти професійними навичками в ІТ-галузі, яка нині розвивається надто динамічно.

      Світ змінюється і освіта також. Ми бачимо, що багато людей очікують на нові підходи і ми хочемо надати їм можливість не тільки отримати магістерський диплом, але і щоб вони отримали і професійний досвід. EPAM багато років працює з освітою, але такої закінченої магістерської програми не було ще,
      – розповів віце-президент, голова ЕРАM CEE Юрій Антонюк.

      "EPAM як IT-компанія, яка багато років на ринку та має спеціалістів, може привнести в нашу програму компоненту практичності", – сказав студент 4 курсу Києво-Могилянської Академії Максим Андрощук.

      EPAM нині співпрацює з клієнтами – великими бізнесами з Північної Америки, Європи, Азії та Австралії. Вона розробляє програмне забезпечення та надає послуги у сфері консалтингу, дизайну та інноваційних стратегій.

      blog_ava
      Сербія відправила винищувач і своїх солдатів до кордону з Косово
      сьогодні
      1175
      Теги: Новини України Освіта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада
      сьогодні , 08:40 Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада
      Костянтин Шкабара 291
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 1973
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 4297
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1890
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 846
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук