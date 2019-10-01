08:10
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Компания "Фармак" попала под прицел информационной атаки со стороны конкурентов

      Новая тема 24 Читати новину українською

      Под прицелом конкурентов. Название компании "Фармак" снова зазвучало в средствах массовой информации.

      Производителя обвиняют в попытках монополизировать рынок производства лекарственного средства "Корвалол", что якобы должно привести к удорожанию продукции, пишут в СМИ. В компании "Фармак" эту информацию опровергают.

      "Сам препарат "Корвалол" не является защищенным с точки зрения права интеллектуальной собственности, данный лекарственный препарат может производить любая компания, которая докажет его эффективность, осуществит разработку, регистрацию данного препарата, но это должно быть сделано под своим собственным индивидуальным брендом. Исходя из этого, "Фармак" не является и не может быть монополистом на рынке данного лекарственного препарата", – пояснил директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.

      Информационная атака против компании разгорелась накануне очередного судебного заседания. Уже более 15 лет "Фармак" пытается защитить уникальность торговой марки "Корвалол Corvalolum". Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке – фармацевтическая компания "Дарница" – начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".

      Сам лекарственный препарат не является предметом настоящего спора. "Фармак" только выступает за добросовестную конкуренцию и защищает свои права интеллектуальной собственности в судебном порядке, запрещая всем третьим лицам использовать обозначения, содержащее обозначение "Корвалол",
      – добавил директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.

      Следующее заседание состоится уже 1 октября. Напомним, "Фармак" является правопреемником химико-фармацевтического завода имени Ломоносова – разработчика "корвалола" и с 1991 года они были единственным производителем этого лекарственного средства. Несмотря на информационные атаки, компания планирует и в дальнейшем отстаивать свой бренд.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 1 октября: месяц начнется мягким теплом
      сегодня
      553
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      30 сентября , 23:37 Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      Іван Яковина 86
      В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      30 сентября , 22:00 В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1107
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      749
      Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским
      30 сентября , 21:01 Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским
      Ірина Поліщук 179
      Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины
      30 сентября , 20:01 Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины
      Світлана Попова 470
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук