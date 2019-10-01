Компанія "Фармак" потрапила під приціл інформаційної атаки з боку конкурентів

Під прицілом конкурентів. Назва компанії "Фармак" знову залунала у засобах масової інформації.

Виробника звинувачують у спробах монополізувати ринок виробництва лікарського засобу "Корвалол", що нібито має призвести до подорожчання продукції, пишуть у ЗМІ. У компанії "Фармак" цю інформацію спростовують.

"Сам лікарський засіб "Корвалол" не є захищеним з точки зору права інтелектуальної власності, даний лікарський препарат може виробляти будь-яка компанія, яка доведе його ефективність, здійснить розробку, реєстрацію даного препарату, але це має бути зроблено під своїм власним індивідуальним брендом. Виходячи з цього, "Фармак" не є і не може бути монополістом на ринку даного лікарського препарату", – пояснив директор з правового забезпечення компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

Інформаційна атака проти компанії розгорілась напередодні чергового судового засідання. Вже понад 15 років "Фармак" намагається захисти унікальність торгової марки "Корвалол Corvalolum". Цю назву компанія зареєструвала в Україні ще у 1993 році. Препарат було визнано добре відомим, проте конкурент на ринку – фармацевтична компанія "Дарниця" – почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".

Сам лікарський препарат не є предметом цього спору. "Фармак" лише виступає за добросовісну конкуренцію і захищає свої права інтелектуальної власності в судовому порядку, забороняючи всім третім особам використовувати позначення, яке містить позначення "Корвалол",

– додав директор з правового забезпечення компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

Наступне засідання відбудеться вже 1 жовтня. Нагадаємо, "Фармак" є правонаступником хіміко-фармацевтичного заводу імені Ломоносова – розробника "Корвалолу" і з 1991-го року вони були єдиним виробником цього лікарського засобу. Не зважаючи на інформаційні атаки, компанія планує і надалі відстоювати свій бренд.