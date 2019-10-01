07:28
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Компанія "Фармак" потрапила під приціл інформаційної атаки з боку конкурентів

      Нова тема 27 Читать новость на русском

      Під прицілом конкурентів. Назва компанії "Фармак" знову залунала у засобах масової інформації.

      Виробника звинувачують у спробах монополізувати ринок виробництва лікарського засобу "Корвалол", що нібито має призвести до подорожчання продукції, пишуть у ЗМІ. У компанії "Фармак" цю інформацію спростовують.

      "Сам лікарський засіб "Корвалол" не є захищеним з точки зору права інтелектуальної власності, даний лікарський препарат може виробляти будь-яка компанія, яка доведе його ефективність, здійснить розробку, реєстрацію даного препарату, але це має бути зроблено під своїм власним індивідуальним брендом. Виходячи з цього, "Фармак" не є і не може бути монополістом на ринку даного лікарського препарату", – пояснив директор з правового забезпечення компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

      Інформаційна атака проти компанії розгорілась напередодні чергового судового засідання. Вже понад 15 років "Фармак" намагається захисти унікальність торгової марки "Корвалол Corvalolum". Цю назву компанія зареєструвала в Україні ще у 1993 році. Препарат було визнано добре відомим, проте конкурент на ринку – фармацевтична компанія "Дарниця" – почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".

      Сам лікарський препарат не є предметом цього спору. "Фармак" лише виступає за добросовісну конкуренцію і захищає свої права інтелектуальної власності в судовому порядку, забороняючи всім третім особам використовувати позначення, яке містить позначення "Корвалол", 
      – додав директор з правового забезпечення компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

      Наступне засідання відбудеться вже 1 жовтня. Нагадаємо, "Фармак" є правонаступником хіміко-фармацевтичного заводу імені Ломоносова – розробника "Корвалолу" і з 1991-го року вони були єдиним виробником цього лікарського засобу. Не зважаючи на інформаційні атаки, компанія планує і надалі відстоювати свій бренд.

      blog_ava
      Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      624
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      30 вересня , 23:37 Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      Іван Яковина 244
      Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії
      30 вересня , 22:10 Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії
      2462
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      845
      В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      30 вересня , 22:00 В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1016
      Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      30 вересня , 21:01 Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      Ірина Поліщук 1749
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук