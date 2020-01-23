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      Компания "Форвард-Орто" наладит в Украине производство бионических протезов

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      Компания "Форвард-Орто"

      Частное предприятие "Форвард-Орто" намерено наладит производство современных бионических протезов и внедрить использование 3D-принтеров в процессе изготовления протезов.

      Об этом сообщает пресс-служба компании.

      "По техническому направлению нам нужно в этом году наладить производство бионических протезов и использования 3D-принтеров для облегчения работы протезистов и ускорения процесса изготовления протезов. Также мы должны усилить наши позиции в направлении колясок. В частности, внедрить производство совместно с компанией" Meyra "спортивно-активного кресла, детского кресла с электроприводом, привезти и сертифицировать коляску для людей с весом до 300 килограммов", – заявил директор ООО "Форвард-Орто" Андрей Рий на рабочем совещании.

      Кроме того, в 2020 году компания планирует вместе с городским советом запустить в Тернополе центр активной реабилитации.

      Реабилитацию в нем смогут пройти все категории людей с инвалидностью: дети, военные, пострадавшие во время боевых действий на востоке страны, и так далее. Центр будет оснащен самым современным оборудованием лучших мировых производителей – "MDH", "Meyra", "Otto-Bock", "AFT", "MEMO", "Padcat". Также планируется обустроить по европейским стандартам гимнастический зал, собственный гидрокомплекс и специализированный новационный полигон для обучения передвижения в различных условиях.

      Также участники совещания, в том числе представители общественных организаций и активисты обсудили идею программы корпоративной социальной ответственности ЧП "Форвард-Орто", которую представил Андрей Рий.

      Ее главная цель – с участием людей с инвалидностью способствовать развитию безбарьерной среды в Украине.

      "Идея заключается в том, чтобы, получив от ЧП "Форвард-Орто" каляску, человек с инвалидностью мог на нем попасть туда, куда ему нужно. Без каких-либо ограничений! Ядром программы будут сайт и мобильное приложение. С их помощью люди с инвалидностью смогут прокладывать маршруты до нужных им учреждений и сообщать о проблемах с инфраструктуРий", – отметил Андрей Рий

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      Теги: Новости Украины
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