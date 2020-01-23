Компанія "Форвард-Орто" налагодить в Україні виробництво біонічних протезів

Приватне підприємство "Форвард-Орто" має намір налагодить виробництво сучасних біонічних протезів та впровадити використання 3D-прінтерів у процесі виготовлення протезів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За технічним напрямком нам потрібно у цього року налагодити виробництво біонічних протезів і використання 3D-принтерів для полегшення роботи протезистів і пришвидшення процесу виготовлення протезів. Також ми маємо посилити наші позиції у напрямку візків. Зокрема, впровадити виробництво спільно з компанією "Meyra" спортивно-активного крісла, дитячого крісла з електроприводом, привезти та сертифікувати коляску для людей з вагою до 300 кілограмі", – заявив директор ПП "Форвард-Орто" Андрій Рій на робочій нараді.

Крім того, у 2020 році компанія планує разом із міською радою запустити у Тернополі центр активної реабілітації.

Реабілітацію у ньому зможуть пройти всі категорії людей з інвалідністю: діти, військові, які постраждали під час бойових дій на сході країни, тощо. Центр буде оснащений найсучаснішим обладнанням кращих світових виробників – "MDH", "Meyra", "Otto-Bock", "AFT", "MEMO", "Padcat". Також планується облаштувати за європейськими стандартами гімнастичний зал, власний гідрокомплекс і спеціалізований новаційний полігон для навчання ході в різних умовах.

Також учасники наради, в тому числі представники громадських організацій та активісти обговорили ідею програми корпоративної соціальної відповідальності ПП "Форвард-Орто", яку презентував Андрій Рій.

Її головна мета – за участі людей з інвалідністю сприяти розвитку безбар'єрного середовища в Україні.

"Ідея полягає в тому, щоб, отримавши від ПП "Форвард-Орто" візок, людина з інвалідністю могла на ньому потрапити туди, куди їй потрібно. Без будь-яких обмежень! Ядром програми будуть веб-сайт і мобільний додаток. З їхньої допомоги люди з інвалідністю зможуть прокладати маршрути до потрібних їм закладів і повідомляти про проблеми з інфраструктурою", – зазначив Андрій Рій.