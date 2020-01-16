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      Компания "Интергал-Буд" поддержала инициативу по сортировке мусора

      Новая тема 3 Читати новину українською

      Начало года с экологических инициатив. Компания "Интергал-Буд" поддержала философию ответственного безотходного потребления и внедрила систему сортировки мусора в большинстве своих жилых комплексов, в отделах продаж и управленческих офисах.

      Бережное отношение к окружающей среде, по мнению застройщика, начинать нужно с себя.

      Все мы с вами, согласитесь, любим жить в комфортных условиях, любим одевать и чистые вещи, любим, когда дома убрано, когда мусор не лежит, где попало. Если приложить определенные усилия по сортировке и дальнейшей утилизации мусора, то о будущем этой страны вообще не стоит беспокоиться,
      – сказал руководитель отдела продаж ЖК "Сырецкие сады" Павел Фивейский.

      Для пропаганды системы сортировки мусора и уменьшения продуцирования отходов компания провела тренинги среди своих работников.

      "Наша задача в том, чтобы помочь людям понять, как это делать просто, проверять, чтобы, действительно, то, что вы отсортировали – пошло на переработку, и в целом людей приучать к более экологичному стилю жизни", – отметила координатор направления консалтинга компании ZERO-WASTE Юлия Маклюк.

      Чтобы уменьшить количество вредных выбросов в воздух, "Интергал-Буд" также поддерживает развитие экологического транспорта. Компания уже начала установку зарядных станций для электрокаров. В планах – развитие велопарковок.

      Мы поддерживаем инициативу по развитию проката. Хотим, чтобы их было в этом году около 2 тысяч. Вместе с компанией Bike Share мы собираемся это поддерживать. Мы забрендуем много велосипедов, собственно, инвестируем в этот проект для того, чтобы еще больше велосипедов было. И на каждом нашем комплексе будет точка, где можно взять или оставить велосипед,
      – рассказала маркетинг-директор компании "Интергал-Буд" Ирина Михалева.

      Кроме того, застройщик проводит очистку озер и поддерживает проекты реновации парков. В планах на этот год – высадить фруктовые аллеи в ЖК "Сырецкие сады" и обновить парк "Нивки".

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      Теги: Экология
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