Компания "Интергал-Буд" поддержала инициативу по сортировке мусора

Начало года с экологических инициатив. Компания "Интергал-Буд" поддержала философию ответственного безотходного потребления и внедрила систему сортировки мусора в большинстве своих жилых комплексов, в отделах продаж и управленческих офисах.

Бережное отношение к окружающей среде, по мнению застройщика, начинать нужно с себя.

Все мы с вами, согласитесь, любим жить в комфортных условиях, любим одевать и чистые вещи, любим, когда дома убрано, когда мусор не лежит, где попало. Если приложить определенные усилия по сортировке и дальнейшей утилизации мусора, то о будущем этой страны вообще не стоит беспокоиться,

– сказал руководитель отдела продаж ЖК "Сырецкие сады" Павел Фивейский.

Для пропаганды системы сортировки мусора и уменьшения продуцирования отходов компания провела тренинги среди своих работников.

"Наша задача в том, чтобы помочь людям понять, как это делать просто, проверять, чтобы, действительно, то, что вы отсортировали – пошло на переработку, и в целом людей приучать к более экологичному стилю жизни", – отметила координатор направления консалтинга компании ZERO-WASTE Юлия Маклюк.

Чтобы уменьшить количество вредных выбросов в воздух, "Интергал-Буд" также поддерживает развитие экологического транспорта. Компания уже начала установку зарядных станций для электрокаров. В планах – развитие велопарковок.

Мы поддерживаем инициативу по развитию проката. Хотим, чтобы их было в этом году около 2 тысяч. Вместе с компанией Bike Share мы собираемся это поддерживать. Мы забрендуем много велосипедов, собственно, инвестируем в этот проект для того, чтобы еще больше велосипедов было. И на каждом нашем комплексе будет точка, где можно взять или оставить велосипед,

– рассказала маркетинг-директор компании "Интергал-Буд" Ирина Михалева.

Кроме того, застройщик проводит очистку озер и поддерживает проекты реновации парков. В планах на этот год – высадить фруктовые аллеи в ЖК "Сырецкие сады" и обновить парк "Нивки".