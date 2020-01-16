Компанія "Інтергал-Буд" підтримала ініціативу щодо сортування сміття

Початок року з екологічних ініціатив. Компанія "Інтергал-Буд" підтримала філософію відповідального безвідходного споживання і запровадила систему сортування сміття на більшості своїх житлових комплексів, у відділах продажу та управлінських офісах.

Дбайливе ставлення до довкілля, на думку забудовника, починати потрібно з себе.

Всі ми з вами, погодьтеся, любимо жити в комфортних умовах, любимо одягати та чисті речі, любимо, коли вдома прибрано, коли сміття не лежить, де попало. Якщо докласти певних зусиль по сортуванню і подальшій утилізації сміття, то про майбутнє цієї країни взагалі не варто турбуватися,

– сказав керівник відділу продажу ЖК "Сирецькі сади" Павло Фівейський.

Для пропагування системи сортування сміття і зменшення продукування відходів компанія провела тренінги серед своїх працівників.

"Наша задача в тому, щоб допомогти людям зрозуміти, як це робити просто, перевіряти, щоб, дійсно, те, що ви відсортували – пішло на переробку, і загалом людей привчати до більш екологічного стилю життя", – зазначила координаторка напрямку консалтингу компанії ZERO-WASTE Юлія Маклюк.

Аби зменшити кількість шкідливих викидів у повітря, "Інтергал-Буд" підтримує також розвиток екологічного транспорту. Компанія вже почала встановлення зарядних станцій для електрокарів. У планах – розвиток велопарковок.

Ми підтримуємо ініціативу з розвитку прокату. Хочемо, щоб їх було цього року близько 2 тисяч. Разом з компанією Bike Share ми збираємось це підтримувати. Ми забрендуємо багато велосипедів, власне інвестуємо в цей проєкт для того, щоб ще більше велосипедів було. І на кожному нашому комплексі буде точка, де можна взяти або залишити цей велосипед,

– розповіла маркетинг директор компанії "Інтергал-Буд" Ірина Міхальова.

Окрім того, забудовник проводить очистку озер та підтримує проєкти реновації парків. У планах на цей рік – висадити фруктові алеї у ЖК "Сирецькі сади" та оновити парк "Нивки".