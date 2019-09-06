Компания Siemens открыла в Полтаве учебно-научный "Центр нефтегазовых промыслов"

В Полтаве открыли уникальную лабораторию. Отныне студенты Полтавского национального технического университета смогут осваивать нефтегазовую сферу благодаря передовому оборудованию Siemens.

"В Полтавской области находится большинство добычи нефти и газа, переработки и транспортировки. Поэтому здесь, можно сказать, такой украинский Техас. И это одна из причин, почему мы выбрали Полтавский университет – Полтавскую политехнику", – сказал генеральный директор ДП Siemens Украина Мачей Зелински.

Студенты 1-5 курса смогут получить практический опыт работы с автоматизированными системами управления технологическими процессами на базе широкого профиля программного обеспечения и оборудования для нефтегазовой отрасли. Идея стендов заключается в изучении современных средств моделирования, дистанционного контроля и мониторинга оборудования, сбора и анализа данных.

Компания Siemens объявила конкурс на лучшую магистерскую работу политеховцев и уже провела стажировку для преподавателей лаборатории.

"Сегодняшнее открытие чрезвычайно современной инновационной учебно-научной лаборатории в университете – это не только инвестиции в развитие материально-технической базы со стороны компании Siemens, но это еще и инвестиции в знания молодых людей, которые будут развивать Украину", – отметил ректор ПолтНТУ имени Юрия Кондратюка Владимир Онищенко.

Полтавская политехника выпускает 80% кадров для нефтегазовой сферы Украины. Благодаря новой лаборатории студенты ВУЗа уже во время обучения имеют возможность осваивать технологии, которыми пользуются ведущие добывающие предприятия.