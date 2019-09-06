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      Компанія Siemens відкрила у Полтаві навчально-науковий "Центр нафтогазових промислів"

      Нова тема 49 Читать новость на русском

      У Полтаві відкрили унікальну лабораторію. Відтепер студенти Полтавського національного технічного університету зможуть опановувати нафтогазову сферу завдяки найсучаснішому обладнанню Siemens.

      "У Полтавській області знаходиться більшість видобутку нафти і газу, переробки і транспортування. Тому тут, можна сказати, такий український Техас. І це одна з причин, чому ми вибрали Полтавський університет – Полтавську політехніку", – сказав генеральний директор ДП Siemens Україна Мачей Зеліньскі.

      Студенти 1-5 курсу зможуть отримати практичний досвід роботи із автоматизованими системами управління технологічними процесами на базі широкого профілю програмного забезпечення та устаткування для нафтогазової галузі. Ідея стендів полягає у вивченні сучасних засобів моделювання, дистанційного контролю і моніторингу обладнання, збору та аналізу даних.

      Компанія Siemens оголосила конкурс на найкращу магістерську роботу політехівців і вже провела стажування для викладачів лабораторії.

      "Сьогоднішнє відкриття надзвичайно сучасної інноваційної навчально-наукової лабораторії в університеті – це не тільки інвестиції в розвиток матеріально-технічної бази з боку компанії Siemens, але це ще й інвестиції в знання молодих людей, які будуть розвивати Україну", – зазначив ректор ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко.

      Полтавська політехніка випускає 80% кадрів для нафтогазової сфери України. Завдяки новій лабораторії студенти ВИШу вже під час навчання матимуть змогу опановувати технології, якими користуються провідні видобувні підприємства.

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