Компанія Siemens відкрила у Полтаві навчально-науковий "Центр нафтогазових промислів"

У Полтаві відкрили унікальну лабораторію. Відтепер студенти Полтавського національного технічного університету зможуть опановувати нафтогазову сферу завдяки найсучаснішому обладнанню Siemens.

"У Полтавській області знаходиться більшість видобутку нафти і газу, переробки і транспортування. Тому тут, можна сказати, такий український Техас. І це одна з причин, чому ми вибрали Полтавський університет – Полтавську політехніку", – сказав генеральний директор ДП Siemens Україна Мачей Зеліньскі.

Студенти 1-5 курсу зможуть отримати практичний досвід роботи із автоматизованими системами управління технологічними процесами на базі широкого профілю програмного забезпечення та устаткування для нафтогазової галузі. Ідея стендів полягає у вивченні сучасних засобів моделювання, дистанційного контролю і моніторингу обладнання, збору та аналізу даних.

Компанія Siemens оголосила конкурс на найкращу магістерську роботу політехівців і вже провела стажування для викладачів лабораторії.

"Сьогоднішнє відкриття надзвичайно сучасної інноваційної навчально-наукової лабораторії в університеті – це не тільки інвестиції в розвиток матеріально-технічної бази з боку компанії Siemens, але це ще й інвестиції в знання молодих людей, які будуть розвивати Україну", – зазначив ректор ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко.

Полтавська політехніка випускає 80% кадрів для нафтогазової сфери України. Завдяки новій лабораторії студенти ВИШу вже під час навчання матимуть змогу опановувати технології, якими користуються провідні видобувні підприємства.