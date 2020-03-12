Компания T.B. Fruit бизнесмена Тараса Барщовского выплатила 172 млн грн налогов

Это на 63 млн гривен больше, чем в прошлом году.

По результатам 2019 года Группа компаний T.B. Fruit в Украине перечислила в бюджеты всех уровней 172 млн грн налогов. Это на 63 млн грн больше, чем за тот же период 2018 года.

Компании Группы уплатили все налоги в полном объеме.

Сейчас предприятия Группы компаний T.B. Fruit являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Львовской области.

T.B. Fruit регулярно и в полном объеме платит налоги в бюджет Украины. Мы понимаем важность своевременной уплаты налогов, так как мы – сознательная украинская компания, которая мечтает об успешном будущем нашей страны, где растут наши дети и внуки,

– подчеркнул Тарас Барщовский, основатель и владелец Группы компаний T.B. Fruit.

В состав T.B. Fruit входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), агрикультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнес, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia.

T.B. Fruit – ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна благодаря сокам прямого отжима ТМ "Galicia". В планах компании на 2020 год – запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод в Украине. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.