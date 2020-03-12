13:10
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Компания T.B. Fruit бизнесмена Тараса Барщовского выплатила 172 млн грн налогов

      - Читати новину українською

      Это на 63 млн гривен больше, чем в прошлом году.

      По результатам 2019 года Группа компаний T.B. Fruit в Украине перечислила в бюджеты всех уровней 172 млн грн налогов. Это на 63 млн грн больше, чем за тот же период 2018 года.

      Компании Группы уплатили все налоги в полном объеме.

      Сейчас предприятия Группы компаний T.B. Fruit являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Львовской области.

      T.B. Fruit регулярно и в полном объеме платит налоги в бюджет Украины. Мы понимаем важность своевременной уплаты налогов, так как мы – сознательная украинская компания, которая мечтает об успешном будущем нашей страны, где растут наши дети и внуки,
      – подчеркнул Тарас Барщовский, основатель и владелец Группы компаний T.B. Fruit.

      В состав T.B. Fruit входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), агрикультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнес, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia.

      T.B. Fruit – ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна благодаря сокам прямого отжима ТМ "Galicia". В планах компании на 2020 год – запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод в Украине. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Теги: Новости Украины Налоги Тарас Барщовський
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:50 7 жутких фильмов о эпидемии и вирусах
      Юлія Михайлова
      сегодня , 11:30 Кризис в России: как Путин захватывает власть
      Іван Яковина
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 11:10 Коронавирус – не чума и не холера: боремся с паникой
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук