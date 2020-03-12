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      Компанія T.B. Fruit бізнесмена Тараса Барщовського виплатила 172 млн грн податків

      -
      Тарас Барщовський

      Це на 63 млн гривень більше, ніж у минулому році.

      За результатами 2019 року Група компаній T.B. Fruit в Україні перерахувала до бюджетів всіх рівнів 172 млн грн податків. Це на 63 млн грн більше, ніж за той же період 2018-го року.

      Компанії Групи сплатили всі податки в повному обсязі.

      Наразі підприємства Групи компаній T.B. Fruit є одними із найбільших платників податків у Львівській області.

      T.B. Fruit регулярно і в повному обсязі сплачує податки до бюджету України. Ми розуміємо важливість вчасної сплати податків, так як ми – свідома українська компанія, яка мріє про успішне майбутнє нашої країни, де зростають наші діти та онуки,
      – підкреслив Тарас Барщовський, засновник і власник Групи компаній T.B. Fruit.

      До складу T.B. Fruit входять 7 заводів з переробки фруктів і овочів (Україна, Польща, Молдова), агрокультура, транспортно-логістичний, інжиніринговий бізнеси, компанія з виготовлення дерев’яних піддонів, а також власна торгова марка соків прямого віджиму Galicia.

      T.B. Fruit – провідний виробник концентрованих соків в Європі, третій в світі виробник яблучного пектину. Українському споживачеві компанія відома завдяки сокам прямого віджиму ТМ "Galicia". У планах компанії на 2020 рік – запустити потужності для шокової заморозки овочів, фруктів і ягід в Україні. Кожна 10-я пляшка соку в світі зроблена з фруктів і ягід, перероблених T.B. Fruit.

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      Теги: Податки Тарас Барщовський Новини України
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