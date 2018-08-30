Компания Terrafugia анонсировала старт продаж первого летающего автомобиля

Летающие автомобили, которые уверенно рассекают между небоскребами современных мегаполисов, – не такая уж и далекая мечта-фантастика. О создании летающего авто своего времени громко заявила компания Terrafugia, основанная выпускниками Массачусетского технологического университета.

Япония всерьез занялась разработкой правил движения для автомобилей, способных передвигаться как по дорогам общего пользования, так и воздухом, пролетая на небольшой высоте над землей.

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Мировые компании-гиганты, так как и не известные еще до недавнего времени молодые разработчики, наперегонки соревнуются в создании первой коммерческой модели автомобиля, что летает.

Авто, которое летает; самолет, который ездит, – так, если коротко, можно описать эту крылатую машину. Terrafugia Transition – двухместный автомобиль со складными крыльями, оснащенный гибридной силовой установкой, работающей как на ископаемом топливе, так и от литий-ионной батареи.



Terrafugia Transition – двухместный автомобиль, который может летать

В воздухе транспортное средство способно развивать скорость 160 км/ч, на земле – разгоняется минимум до сотни. На одном баке этот "самолетомобиль" может пролететь 640 км. Полезная нагрузка – 220 килограммов, а максимальная высота полета – 3 тысячи метров.

Одна из "фишек" аппарата – функция мгновенного ускорения Boost, которая, как в компьютерной игре, на некоторое время увеличивает мощность двигателя. Кроме привычных подушек безопасности, летающее авто оснащено парашютами – на случай аварийной ситуации в воздухе. К своей цели компания Terrafugia шла долгие десять лет – и вот недавно заявила, что продажи ее модели-первенца стартуют уже в 2019 году.