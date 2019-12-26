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      Компания ВОЛЯ получила престижную премию HR Brand Ukraine 2019

      Новая тема 3 Читати новину українською

      Новые идеи – новые победы. Проект компании ВОЛЯ "Work hard, play hard – игры, которые привлекают" был признан лучшим из числа 50 других проектов-участников престижной премии HR Brand Ukraine 2019.

      Получить заветную статуэтку удалось благодаря собственной разработке программы по геймификации на корпоративном портале, объединившем сотни офисов компании по всей территории Украины.

      Без ложной скромности могу сказать, что считаю эту премию заслуженной. Во-первых, это инновационно. В компании, где работают тысячи сотрудников, в сотнях различных офисах по всей Украине, очень сложно людей каким-то образом сплотить и объединить. Наша геймификация на корпоративном портале позволила решить не только эту конкретную задачу с общением, но и привлекла к другим корпоративным активностям большую часть сотрудников,
      – рассказала HR директор ВОЛЯ Анна Басюк.

      На корпоративном портале сотрудники могут не только решать рабочие вопросы, но и зарабатывать виртуальные деньги – Воляр. Получить их можно от коллег в благодарность за услугу, или же за участие в флешмобах и другой активности. Накопленные средства можно потратить в импровизированном интернет-магазине компании.

      Проект очень благоприятно сказалось на психологической атмосфере внутри компании, в психологической атмосфере между коллективами. Когда их спрашиваешь об этом проекте, они сразу вовлекаются, сразу рассказывают, что они собираются купить, сразу рассказывают, на что они накапливают Воляр. И еще я очень заметил, что взаимодействие между отделами, благодаря одной из механик нашей геймификации, стало намного лучше,
      – сказал СЕО ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

      За время существования проекта коллективом ВОЛИ уже было отправлено более 40 тысяч благодарностей друг другу. В компании обещают и дальше удивлять своих сотрудников интересными новинками.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
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