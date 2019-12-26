Компанія ВОЛЯ отримала престижну премію HR Brand Ukraine 2019

Нові ідеї – нові перемоги. Проєкт компанії ВОЛЯ "Work hard, play hard – ігри, які залучають" був визнаний найкращим з поміж 50 інших проєктів-учасників престижної премії HR Brand Ukraine 2019.

Отримати омріяну статуетку вдалося завдяки власній розробці програми з гейміфікації на корпоративному порталі, що об'єднав сотні офісів компанії на всій території України.

Без удаваної скромності можу сказати, що вважаю цю премію заслуженою. По-перше, це інноваційно. В компанії, де працюють тисячі співробітників, в сотні різних офісів по всій Україні, дуже складно людей якимось чином згуртувати і об'єднати. Наша гейміфікація на корпоративному порталі дозволила вирішити не тільки цю конкретну задачу з спілкування, а й залучила до інших корпоративних активностей більшу частину співробітників,

– розповіла HR директор ВОЛЯ Анна Басюк.

На корпоративному порталі співробітники мають змогу не тільки вирішувати робочі питання, а й заробляти віртуальні гроші – воляри. Отримати їх можна від колег як вдячність за послугу, або ж за участь у флешмобах та за іншу активність. Накопичені кошти можна витратити в імпровізованому інтернет-магазині компанії.

Проєкт дуже сприятливо позначився на психологічній атмосфері всередині компанії, на психологічній атмосфері між колективами. Коли їх запитуєш про цей проєкт, вони відразу залучаються, відразу розповідають, що вони збираються купити, відразу розповідають, на що вони накопичують Воляр. І ще я дуже помітив, що взаємодія між відділами, завдяки одній з механік нашої гейміфікації, стала набагато кращою,

– сказав СЕО ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

За час існування проєкту колективом ВОЛІ вже було відправлено понад 40 тисяч вдячностей один одному. У компанії обіцяють і надалі дивувати своїх співробітників цікавими новинками.