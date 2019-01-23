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      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото

      Инновации 15 Читати новину українською

      Сейчас в эру цифровых технологий трудно представить жизнь без смартфона. Оставаться всегда на связи – сейчас это не только модный тренд, но и вынужденная необходимость. Но бывают ситуации, когда пользоваться мобильным устройством не совсем удобно, да и постоянное "залипание" на экран тоже не на пользу.

      Держать необходимые сведения перед глазами и при этом не отвлекаться все время на телефон – это возможно, если есть "умные очки" с технологией дополненной реальности.

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      Vuzix – небольшая компания со штаб-квартирой в Рочестере, которая вот уже более десяти лет выпускает разумную оптику узкоспециального назначения, разработала несколько и для масс-маркета.

      Модель Blade внешне напоминает привычные нам очки в пластиковой оправе, чего не скажешь о функциональности:

      1. прозрачный дисплей, на который выводится вся необходимая информация, прямо перед глазами пользователя;
      2. встроенная HD-камера для мгновенной фото- и видеофиксации интересных и неожиданных моментов жизни;
      3. небольшой тачпад для управления командами;
      4. четырехъядерный процессор;
      5. модули Bluetooth и Wi-Fi,
      6. микрофон с функцией подавления лишних шумов и поддержка голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant.

      окуляри інновації
      Инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку

      Преимущества смарт-очков должны оценить прежде всего люди, которые ведут богатую и подвижную жизни, а также любители активного досуга.

      окуляри
      "Умные очки" с технологией дополненной реальности

      Принять звонок или ответить на сообщение, узнать прогноз погоды и последние новости, не доставая телефон из кармана; воспользоваться подсказками навигации во время утренней пробежки; снять свои лучшие кадры где-то на прогулке в парке и тут же поделиться фото и видео с друзьями в соцсетях, – радоваться жизни и брать из нее максимум с инновационными технологиями теперь гораздо удобнее

      Теги: Наука
      Источник: 24 канал
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