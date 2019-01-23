Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото

Сейчас в эру цифровых технологий трудно представить жизнь без смартфона. Оставаться всегда на связи – сейчас это не только модный тренд, но и вынужденная необходимость. Но бывают ситуации, когда пользоваться мобильным устройством не совсем удобно, да и постоянное "залипание" на экран тоже не на пользу.

Держать необходимые сведения перед глазами и при этом не отвлекаться все время на телефон – это возможно, если есть "умные очки" с технологией дополненной реальности.

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Vuzix – небольшая компания со штаб-квартирой в Рочестере, которая вот уже более десяти лет выпускает разумную оптику узкоспециального назначения, разработала несколько и для масс-маркета.

Модель Blade внешне напоминает привычные нам очки в пластиковой оправе, чего не скажешь о функциональности:

прозрачный дисплей, на который выводится вся необходимая информация, прямо перед глазами пользователя; встроенная HD-камера для мгновенной фото- и видеофиксации интересных и неожиданных моментов жизни; небольшой тачпад для управления командами; четырехъядерный процессор; модули Bluetooth и Wi-Fi, микрофон с функцией подавления лишних шумов и поддержка голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant.



Инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку

Преимущества смарт-очков должны оценить прежде всего люди, которые ведут богатую и подвижную жизни, а также любители активного досуга.



"Умные очки" с технологией дополненной реальности

Принять звонок или ответить на сообщение, узнать прогноз погоды и последние новости, не доставая телефон из кармана; воспользоваться подсказками навигации во время утренней пробежки; снять свои лучшие кадры где-то на прогулке в парке и тут же поделиться фото и видео с друзьями в соцсетях, – радоваться жизни и брать из нее максимум с инновационными технологиями теперь гораздо удобнее