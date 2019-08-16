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      Компанию Save Dnipro уличили в зарабатывании на наивных покупателях

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      Деньги
      Деньги / likkasa.com.ua

      Компания Save Dnipro, которая ранее собрала с людей 100 тыс. грн на неоправданно дорогую мобильную станцию измерения загрязнения воздуха, занялась производством пылемеров.

      Свою разработку она продает всем желающим, разъезжая по городам области, пишет "Информатор".

      Общественники уверяют, что такой прибор мониторинга качества воздуха измеряет содержание в воздухе мелкодисперсной пыли и также необходим как уличный градусник. За свою разработку Save Dnipro просит с каждого покупателя по 1400 гривен, уверяя, что без него людям грозят страшные болезни.

      Однако таким образом компания оказывает психологическое давление на людей, которые вынуждены жить рядом с промышленными гигантами или постоянным потоком машин. Но общественники умалчивают, что в Украине ни в одном документе нет нормы или требований к содержанию мелкодисперсной пыли, которую они предлагают измерять. Следовательно, продавая приборы, организация, по сути, обеспечивает свое существование за счет наивных покупателей. Ведь они, помимо всего, умалчивают, что с собранными данными невозможно никуда обратиться.

      "Он отсутствует в реестре утвержденных типов средств измерительной техники. Поэтому будут вопросы с легитимностью собираемых им показаний", — предупредил инженер Алекс Кузьмук о приборе Save Dnipro.

      Напомним, мужчина является автором разработки для измерения загрязнения воздуха, которая в сотни раз дешевле предложенной Save Dniprо (20 долларов против 100 тыс. гривен).

      Для того, чтобы избежать зарабатывания денег предприимчивыми активистами на доверчивых людях, эксперты советуют всерьез заняться борьбой с загрязнителями государству. Ведь только в таком случает отпадет необходимость в продаже таких приборов и вернется доверие к профессиональным экологам и их информации.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экология Деньги
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