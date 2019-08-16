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      Компанію Save Dnipro викрили в зароблянні на довірливих покупцях

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      Гроші
      Гроші / likkasa.com.ua

      Компанія Save Dnipro, яка раніше зібрала з людей 100 тис. грн на невиправдано дорогу мобільну станцію вимірювання забруднення повітря, почала виробництво пиломірів.

      Свою розробку вона продає всім охочим, роз'їжджаючи містами області, пише "Інформатор".

      Громадські працівники запевняють, що такий прилад моніторингу якості повітря вимірює вміст в повітрі дрібнодисперсного пилу і також необхідний як вуличний градусник. За свою розробку Save Dnipro просить з кожного покупця по 1400 гривень, запевняючи, що без нього людям загрожують страшні хвороби.

      Однак таким чином компанія чинить психологічний тиск на людей, які змушені жити поруч із промисловими гігантами або постійним потоком машин. Але громадські працівники мовчать, що в Україні в жодному документі немає норми або вимог до змісту дрібнодисперсного пилу, який вони пропонують вимірювати. Отже, продаючи прилади, організація забезпечує своє існування за допомогою довірливих покупців. Адже вони, крім усього, замовчують, що з зібраними даними неможливо нікуди звернутися.

      "Він відсутній в реєстрі затверджених типів засобів вимірювальної техніки. Тому будуть питання з легітимністю зібраних ним свідчень", – попередив інженер Алекс Кузьмук про прилад Save Dnipro.

      Нагадаємо, чоловік є автором розробки для вимірювання забруднення повітря, яка в сотні разів дешевша запропонованої Save Dnipro (20 доларів проти 100 тис. гривень).

      Для того, щоб уникнути заробляння грошей заповзятливими активістами на довірливих людях, експерти радять серйозно зайнятися боротьбою з забруднювачами державі. Адже тільки в такому випадку зникне необхідність у продажу таких приладів і повернеться довіра до професійних екологів і їхньої інформації.

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      Теги: Новини України Екологія Гроші
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