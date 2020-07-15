Жертвам изнасилования и избиения будут выплачивать компенсацию
Кабинет Министров будет выплачивать компенсации пострадавшим в результате насильственных преступлений. Затем эту сумму будут взимать с преступника.
Об этом на своей странице в фейсбук сообщил Министр юстиции Денис Малюська. По его словам, соответствующий законопроект поддержал Кабинет Министров 15 июля.
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Кто будет получать деньги
- лица, получившие тяжкие телесные повреждения;
- близкие родственники умерших жертв преступления;
- потерпевшие вследствие половых преступлений;
- пострадавшие дети, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.
Размер компенсаций
Малюська сказал, что размер минимально возможного платежа составит 40% прожиточного минимума. Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.
Выплаты будут проводить региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
После выплат государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме этого, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными криминальными правонарушениями.