Кабинет Министров будет выплачивать компенсации пострадавшим в результате насильственных преступлений. Затем эту сумму будут взимать с преступника.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил Министр юстиции Денис Малюська. По его словам, соответствующий законопроект поддержал Кабинет Министров 15 июля.

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Кто будет получать деньги

лица, получившие тяжкие телесные повреждения;

близкие родственники умерших жертв преступления;

потерпевшие вследствие половых преступлений;

пострадавшие дети, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.

Размер компенсаций

Малюська сказал, что размер минимально возможного платежа составит 40% прожиточного минимума. Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.

Выплаты будут проводить региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

После выплат государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме этого, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными криминальными правонарушениями.