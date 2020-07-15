Жертвам зґвалтування і побиття виплачуватимуть компенсацію
Кабінет Міністрів виплачуватиме компенсації постраждалим внаслідок насильницьких злочинів. Потім цю суму стягуватимуть зі злочинця.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідоми міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, відповідний законопроєкт підтримав Кабінет Міністрів 15 липня.
До слова 10 годин пекла: зґвалтована у Кагарлику жінка розповіла про моторошні деталі злочину
Хто отримуватиме гроші
- Особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження.
- Близькі родичі померлих жертв злочину.
- Потерпілі внаслідок статевих злочинів.
- Потерпілі діти, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.
Який розмір компенсацій
Малюська сказав, що розмір мінімально можливого платежу становитиме 40% прожиткового мінімуму. Але фактичні розміри компенсацій встановлюватиме Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті.
Виплати проводитимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Після виплат держава стягуватиме компенсацію зі злочинця у порядку регресу. Окрім цього, кожен, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, сплачуватиме спеціальний збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями.