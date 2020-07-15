Кабінет Міністрів виплачуватиме компенсації постраждалим внаслідок насильницьких злочинів. Потім цю суму стягуватимуть зі злочинця.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідоми міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, відповідний законопроєкт підтримав Кабінет Міністрів 15 липня.

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Хто отримуватиме гроші

Особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Близькі родичі померлих жертв злочину.

Потерпілі внаслідок статевих злочинів.

Потерпілі діти, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.

Який розмір компенсацій

Малюська сказав, що розмір мінімально можливого платежу становитиме 40% прожиткового мінімуму. Але фактичні розміри компенсацій встановлюватиме Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті.

Виплати проводитимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Після виплат держава стягуватиме компенсацію зі злочинця у порядку регресу. Окрім цього, кожен, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, сплачуватиме спеціальний збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями.