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      Компенсации за разрушенное жилье на оккупированных территориях:как получить выплаты пострадавшим

      106 Читати новину українською
      Разрушенное жилье / https://thewire.in/

      В 2020 году государство начнет выплату средств украинцам, чье жилье было разрушено во время боевых действий. Для компенсаций в бюджете Украины заложено более 40 миллионов гривен.

      Об этом сообщили на сайте ТСН.

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      В профильном министерстве заявили, что выделенных средств не хватит, чтобы погасить стоимость всего жилья. Из-за этого суммы выплат будут лимитированными.

      Что известно о выплатах

      На заседании правительства 10 июля 2019 года приняли решение о выплате денежной компенсации владельцам, чьи дома разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.

      Органы местного самоуправления будут проводить обследование разрушенного жилья и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. Предельная сумма помощи – 300 тысяч гривен.

      Зруйновані будівлі на Донбасі
      Разрушенные здания на Донбассе

      Как получить компенсацию

      Чтобы получить компенсацию, пострадавшие должны подать соответствующее заявление и документы в специально созданные Комиссии при областных государственных администрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Об этом сообщил информационный портал "Права человека в Украине".

      Документы, которые должны быть приложены к заявлению:

      • Копия паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность.
      • Копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.
      • Документы, подтверждающие право собственности на жилье.
      • Акт обследования.

      Для принятия решения комиссия будет иметь пять дней с момента подачи документов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Деньги
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