Компенсации за разрушенное жилье на оккупированных территориях:как получить выплаты пострадавшим

В 2020 году государство начнет выплату средств украинцам, чье жилье было разрушено во время боевых действий. Для компенсаций в бюджете Украины заложено более 40 миллионов гривен.

Об этом сообщили на сайте ТСН.

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В профильном министерстве заявили, что выделенных средств не хватит, чтобы погасить стоимость всего жилья. Из-за этого суммы выплат будут лимитированными.

Что известно о выплатах

На заседании правительства 10 июля 2019 года приняли решение о выплате денежной компенсации владельцам, чьи дома разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.

Органы местного самоуправления будут проводить обследование разрушенного жилья и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. Предельная сумма помощи – 300 тысяч гривен.



Разрушенные здания на Донбассе

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, пострадавшие должны подать соответствующее заявление и документы в специально созданные Комиссии при областных государственных администрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Об этом сообщил информационный портал "Права человека в Украине".

Документы, которые должны быть приложены к заявлению:

Копия паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность.

Копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Документы, подтверждающие право собственности на жилье.

Акт обследования.

Для принятия решения комиссия будет иметь пять дней с момента подачи документов.