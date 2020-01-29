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      Компенсації за зруйноване житло на окупованих територіях: як постраждалим отримати виплати

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      Зруйноване житло / https://thewire.in/

      У 2020 році держава розпочне виплату коштів українцям, чиє житло було зруйноване під час бойових дій. Для компенсацій в бюджеті України закладено понад 40 мільйонів гривень.

      Про це повідомили на сайті ТСН.

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      У профільному міністерстві заявили, що виділених коштів не вистачить, щоб погасити вартість всього житла. Через це суми виплат будуть лімітованими.

      Що відомо про виплати

      На засіданні уряду 10 липня 2019 року прийняли рішення щодо виплат грошової компенсації власникам, чиї будинки зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації на Сході України. 

      Органи місцевого самоврядування проводитимуть обстеження зруйнованого житла і видаватимуть відповідні акти постраждалим особам. Гранична сума допомоги – 300 тисяч гривень.

      Зруйновані будівлі на Донбасі
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      Як отримати компенсації

      Щоб отримати компенсацію, постраждалі мають подати відповідну заяву та документи до спеціально створених Комісій при обласних державних адміністраціях, які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації. Про це повідомив інформаційний портал "Права людини в Україні".

      Документи, які мають бути додані до заяви:

      • Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу.
      • Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
      • Документи, що підтверджують право власності на житло.
      • Акт обстеження.

      Для ухвалення рішення комісія матиме п'ять днів з моменту подачі документів. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші Україна – Росія
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