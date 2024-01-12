В эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему имеющихся средств ПВО маловато для защиты украинцев от массированных атак, осуществляемых страной-террористом. К слову, президент Владимир Зеленский сказал, что если бы Украине дали еще 7 систем Patriot, в Харькове, Херсоне, Одессе перестали погибать люди.
Читайте также Российские атаки баллистики: военный эксперт назвал самый эффективный способ противодействия
Защита неба
Как отметил Жданов, для защиты хотя бы областных и промышленных центров Украины нужно более 30 комплексов Patriot. Известно, что один комплекс закрывает небо от аэродинамических целей в радиусе до 100 километров, а по баллистическим целям радиус составляет 45 километров.
Помните, в начале полномасштабного вторжения украинцы говорили: "Закройте нам небо", "Помогите закрыть небо". Я не знаю, почему мы забыли об этом лозунге, но он до сих пор остается актуальным. Я так понимаю, президент вернулся к этому,
– сказал военный эксперт.
Наличие нескольких единиц систем SAMP/T и Patriot – ни о чем, заметил Жданов. Ведь наличными средствами Воздушные силы ВСУ способны более или менее гарантированно защитить лишь несколько объектов.
"Украина самая большая страна Европы и если мы говорим о создание глубокой эшелонированной обороны, то количество комплексов должно достигать не менее сотни", – добавил военный эксперт.
ЗРК Patriot в Украине: последние новости
- Украинские защитники неба могут сбивать с систем Patriot аэробаллистические ракеты "Кинжал". С начала полномасштабного вторжения Воздушные силы сбили по меньшей мере 15 "Кинжалов".
- В The New York Times вышла статья о том, что США за неимением финансирования не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал с осторожностью относиться к подобным материалам. По его словам, сейчас дефицит зенитных управляемых ракет действительно есть, но западные партнеры об этом информированы.
- Токио позволит экспорт оборонной продукции и может разрешить передачу ракет японского производства Patriot, в том числе и для помощи Украине.