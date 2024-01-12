В эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему имеющихся средств ПВО маловато для защиты украинцев от массированных атак, осуществляемых страной-террористом. К слову, президент Владимир Зеленский сказал, что если бы Украине дали еще 7 систем Patriot, в Харькове, Херсоне, Одессе перестали погибать люди.

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Защита неба

Как отметил Жданов, для защиты хотя бы областных и промышленных центров Украины нужно более 30 комплексов Patriot. Известно, что один комплекс закрывает небо от аэродинамических целей в радиусе до 100 километров, а по баллистическим целям радиус составляет 45 километров.

Помните, в начале полномасштабного вторжения украинцы говорили: "Закройте нам небо", "Помогите закрыть небо". Я не знаю, почему мы забыли об этом лозунге, но он до сих пор остается актуальным. Я так понимаю, президент вернулся к этому,

– сказал военный эксперт.

Наличие нескольких единиц систем SAMP/T и Patriot – ни о чем, заметил Жданов. Ведь наличными средствами Воздушные силы ВСУ способны более или менее гарантированно защитить лишь несколько объектов.

"Украина самая большая страна Европы и если мы говорим о создание глубокой эшелонированной обороны, то количество комплексов должно достигать не менее сотни", – добавил военный эксперт.

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