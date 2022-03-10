Зеленский в интервью Bild подчеркнул, что его цель в любых переговорах – прекратить войну, которую начала Россия.

Кстати Я не боюсь, худшее, что могло произойти, уже случилось, – Зеленский

Компромиссы не могут быть изменой

Зеленский отметил, что также готов предпринять определенные шаги.

Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы – потому их и называют компромиссами,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что пока не может вдаваться в детали, поскольку у нас еще не было прямого контакта с Путиным.

"Только после прямых переговоров двух президентов мы сможем завершить эту войну", – подытожил Зеленский.

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