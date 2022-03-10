Зеленський в інтерв'ю Bild наголосив, що його мета у будь-яких перемовинах – припинити війну, яку розпочала Росія.

До речі Я не боюся, найгірше, що могло статися, вже сталося, – Зеленський

Компроміси не можуть бути зрадою

Зеленський зазначив, що також готовий зробити певні кроки.

Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона також повинна бути готова йти на компроміси – тому їх і називають компромісами,

– наголосив глава держави.

Він додав, що наразі не може вдаватися у деталі, оскільки нас ще не було прямого контакту з Путіним.

"Тільки після прямих перемовин двох президентів, ми зможемо завершити цю війну", – підсумував Зеленський.



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