Кому предусмотрены дополнительные доплаты к зарплате в связи с COVID-19: перечень должностей

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников социальной сферы, которым предусмотрены доплаты к заработной плате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом пишет пресс-служба Минсоцполитики. Так, законом Украины № 540-IX предусмотрены дополнительные, к установленным законодательством, доплаты к заработной плате работникам сферы социальной защиты населения.

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На исполнение закона постановлением правительства установлена доплата таким работникам в предельном размере до 100% заработной платы.

Кто сможет получить доплату в размере до 100 процентов заработной платы

социальный педагог, специалист по социальной работе,

специалист по социальной помощи на дому,

социальный работник,

специалист по физической реабилитации

практический психолог, психолог.

Персональный список работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты.

Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств,

– добавили в пресс-службе.