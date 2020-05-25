Кому предусмотрены дополнительные доплаты к зарплате в связи с COVID-19: перечень должностей
Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников социальной сферы, которым предусмотрены доплаты к заработной плате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Об этом пишет пресс-служба Минсоцполитики. Так, законом Украины № 540-IX предусмотрены дополнительные, к установленным законодательством, доплаты к заработной плате работникам сферы социальной защиты населения.
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На исполнение закона постановлением правительства установлена доплата таким работникам в предельном размере до 100% заработной платы.
Кто сможет получить доплату в размере до 100 процентов заработной платы
- социальный педагог, специалист по социальной работе,
- специалист по социальной помощи на дому,
- социальный работник,
- специалист по физической реабилитации
- практический психолог, психолог.
Персональный список работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты.
Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств,
– добавили в пресс-службе.