Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Кому предусмотрены дополнительные доплаты к зарплате в связи с COVID-19: перечень должностей

- Читати новину українською
Кому предусмотрены дополнительные доплаты к зарплате в связи с COVID-19
Кому предусмотрены дополнительные доплаты к зарплате в связи с COVID-19 / Getty Images

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников социальной сферы, которым предусмотрены доплаты к заработной плате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом пишет пресс-служба Минсоцполитики. Так, законом Украины № 540-IX предусмотрены дополнительные, к установленным законодательством, доплаты к заработной плате работникам сферы социальной защиты населения.

Читайте также В США заявили, что первыми смогут разработать вакцину от коронавируса

На исполнение закона постановлением правительства установлена доплата таким работникам в предельном размере до 100% заработной платы.

Кто сможет получить доплату в размере до 100 процентов заработной платы

  • социальный педагог, специалист по социальной работе,
  • специалист по социальной помощи на дому,
  • социальный работник,
  • специалист по физической реабилитации
  • практический психолог, психолог.

Персональный список работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты.

Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств,
– добавили в пресс-службе.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Министерство социальной политики Здоровье Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Тарифы на газ в июне 2020: сколько заплатят украинцы
сегодня , 16:07 Тарифы на газ в июне 2020: сколько заплатят украинцы
Юлія Поскробок
Аваков тайно расширяет полномочия
сегодня , 16:05 Аваков тайно расширяет полномочия
Віталій Шабунін
Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
20 мая , 15:41 Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
Марта Пономаренко