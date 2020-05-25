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Кому передбачено додаткові доплати до зарплати у зв'язку з COVID-19: перелік посад

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Кому передбачено додаткові доплати до зарплати у зв'язку з COVID-19
Кому передбачено додаткові доплати до зарплати у зв'язку з COVID-19 / Getty Images

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад працівників соціальної сфери, яким передбачено доплати до заробітної плати у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.

Про це пише пресслужба Мінсоцполітики. Так, законом України № 540-ІХ передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту населення.

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На виконання закону постановою уряду встановлено доплату таким працівникам у граничному розмірі до 100% заробітної плати.

Хто зможе отримати доплату у розмірі до 100 відсотків заробітної плати

  • соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи,
  • фахівець із соціальної допомоги вдома,
  • соціальний працівник,
  • фахівець із фізичної реабілітації
  • практичний психолог, психолог.

Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту.

Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів,
– додали у пресслужбі.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Міністерство соціальної політики Здоров'я Новини Здоров'я Новини політики
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