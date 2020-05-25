Кому передбачено додаткові доплати до зарплати у зв'язку з COVID-19: перелік посад

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад працівників соціальної сфери, яким передбачено доплати до заробітної плати у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.

Про це пише пресслужба Мінсоцполітики. Так, законом України № 540-ІХ передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту населення.

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На виконання закону постановою уряду встановлено доплату таким працівникам у граничному розмірі до 100% заробітної плати.

Хто зможе отримати доплату у розмірі до 100 відсотків заробітної плати

соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи,

фахівець із соціальної допомоги вдома,

соціальний працівник,

фахівець із фізичної реабілітації

практичний психолог, психолог.

Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту.

Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів,

– додали у пресслужбі.