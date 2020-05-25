Кому передбачено додаткові доплати до зарплати у зв'язку з COVID-19: перелік посад
Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад працівників соціальної сфери, яким передбачено доплати до заробітної плати у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.
Про це пише пресслужба Мінсоцполітики. Так, законом України № 540-ІХ передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту населення.
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На виконання закону постановою уряду встановлено доплату таким працівникам у граничному розмірі до 100% заробітної плати.
Хто зможе отримати доплату у розмірі до 100 відсотків заробітної плати
- соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи,
- фахівець із соціальної допомоги вдома,
- соціальний працівник,
- фахівець із фізичної реабілітації
- практичний психолог, психолог.
Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту.
Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів,
– додали у пресслужбі.