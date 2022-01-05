В Семейном кодексе четко указан круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой. Речь идет о родственниках и усыновителях.

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Кому нельзя жениться

Родственники прямой линии родства.

Родные брат и сестра. Речь как о полнородных (когда родители – общие), так и о неполнородных (когда общей является только мать или отец).

Двоюродные брат и сестра, а также родные тетя, дядя, племянник и племянница.

Усыновитель и усыновленный им ребенок.

Родной ребенок усыновителя и усыновленный им ребенок, а также запрещен брак между детьми, усыновленными одним лицом.

Относительно последнего пункта – жениться эти лица могут только в случае решения суда.

Важно! В Минюсте отметили свободное согласие женщины и мужчины. Принуждение к женитьбе не допускается.

Полный текст публикации Минюста:

Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в возрасте 18 лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста в день регистрации брака. По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам.

Не менее важным условием при женитьбе является установление родства. Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой:

лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;

родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородны братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородны братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;

двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;

усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления);

по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, усыновленными им.

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