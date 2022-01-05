У Сімейному кодексі чітко зазначено коло осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Мовиться про родичів та усиновлювачів.

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Кому не можна одружуватись

Родичі прямої лінії споріднення.

Рідні брат і сестра. Мовиться як про повнорідних (коли батьки – спільні), так і про неповнорідних (коли спільною є лише мати або батько).

Двоюрідні брат та сестра, а також рідні тітка, дядько, племінник та племінниця.

Усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Рідна дитина усиновлювача та усиновлена ним дитина, а також заборонений шлюб між дітьми, які були усиновлені однією особою.

Щодо останнього пункту – одружитись ці особи можуть лише у разі відповідного рішення суду.

Важливо! У Мін'юсті наголосили на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування до одруження не допускається.

Повний текст публікації Мін'юсту:

Шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється у 18 років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. За заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Не менш важливою умовою при одруженні є встановлення родинного споріднення. Стаття 26 Сімейного кодексу чітко встановлює коло осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою:

особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька;

двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення);

за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

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