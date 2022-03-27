Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Представляясь волонтером, он бесплатно получал гуманитарную помощь в виде продуктов питания, а затем реализовывал вместо того, чтобы раздавать ее нуждающимся. К примеру, хлеб он продавал за 35 гривен,

– заявил Белошицкий.

Известно, что по месту жительства мужчины в одном из хозяйственных помещений обнаружен целый состав гуманитарной помощи. Патрульные полицейские задержали фигуранта и передали его следователям.

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