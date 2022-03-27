Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Представляючись волонтером, він безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, а далі реалізовував замість того, аби роздавати її нужденним. Наприклад, хліб він продавав за 35 гривень,

– заявив Білошицький.

Відомо, що за місцем проживання чоловіка в одному з господарських приміщень виявлено цілий склад гуманітарної допомоги. Патрульні поліцейські затримали фігуранта та вже передали його слідчим.

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