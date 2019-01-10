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      Кому не было выгодно увольнять Насирова с должности председателя ГФС: мнения экспертов

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      Роман Насиров
      Роман Насиров / Фото из открытых источников

      11 декабря окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег. По решению суда он имеет право снова приступить к исполнению своих обязанностей. Однако оказалось, что увольнять его с этой должности в январе 2018 года хотели не все.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь и автор видеоблога  "Право на правду" Дмитрий Гнап.

      Читайте также: Затягивание дела Насирова происходит под прикрытием Порошенко, – Гнап

      По его словам, Государственная фискальная служба – это огромная кормушка, через которую проходят многомиллиардные потоки контрабанды и немалые суммы возмещения фиктивного НДС.

      Понятно, что Насиров много кого устраивал. Ведь находясь на посту главы ДФС, он согласовывал немало коррупционных схем,
      – подчеркнул журналист.

      Кроме этого, Дмитрий прокомментировал и намерение Насирова баллотироваться в президенты Украины. "Это просто попытка поиздеваться над украинским обществом. Если кандидат в президенты будет ходить на судебные заседания, он может представить это как политическое преследование", – подытожил он.

      Экс-министр финансов Александр Данилюк добавил, что увольнять Насирова не было выгодно и премьер-министру Владимиру Гройсману.

      И. о. главы ГФС назначили его человека-Мирослава Продана. Поэтому увольнение Насирова предполагало бы необходимость провести прозрачный конкурс на смену руководителя,
      – отметил экс-министр.

      "А это, в свою очередь, означало бы риск потери контроля над Государственной фискальной службой", – убежден Данилюк.

      Смотрите видео: кто такой Роман Насиров

      Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Деньги Государственная фискальная служба Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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