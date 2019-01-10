Кому не было выгодно увольнять Насирова с должности председателя ГФС: мнения экспертов

11 декабря окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег. По решению суда он имеет право снова приступить к исполнению своих обязанностей. Однако оказалось, что увольнять его с этой должности в январе 2018 года хотели не все.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь и автор видеоблога "Право на правду" Дмитрий Гнап.

Читайте также: Затягивание дела Насирова происходит под прикрытием Порошенко, – Гнап

По его словам, Государственная фискальная служба – это огромная кормушка, через которую проходят многомиллиардные потоки контрабанды и немалые суммы возмещения фиктивного НДС.

Понятно, что Насиров много кого устраивал. Ведь находясь на посту главы ДФС, он согласовывал немало коррупционных схем,

– подчеркнул журналист.

Кроме этого, Дмитрий прокомментировал и намерение Насирова баллотироваться в президенты Украины. "Это просто попытка поиздеваться над украинским обществом. Если кандидат в президенты будет ходить на судебные заседания, он может представить это как политическое преследование", – подытожил он.

Экс-министр финансов Александр Данилюк добавил, что увольнять Насирова не было выгодно и премьер-министру Владимиру Гройсману.

И. о. главы ГФС назначили его человека-Мирослава Продана. Поэтому увольнение Насирова предполагало бы необходимость провести прозрачный конкурс на смену руководителя,

– отметил экс-министр.

"А это, в свою очередь, означало бы риск потери контроля над Государственной фискальной службой", – убежден Данилюк.

Смотрите видео: кто такой Роман Насиров

Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.