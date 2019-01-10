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      Кому не було вигідно звільняти Насірова з посади голови ДФС: думки експертів

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      Роман Насіров
      Роман Насіров / Фото із відкритих джерел

      11 грудня окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, якого підозрюють у розкраданні державних грошей. За рішенням суду він має право знову приступити до виконання своїх обов'язків. Проте виявилось, що звільняти його з цієї посади у січні 2018 року хотіли не всі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач та автор відеоблогу "Право на правду" Дмитро Гнап.

      Читайте також: Затягування справи Насірова відбувається під прикриттям Порошенка, – Гнап

      За його словами, Державна фіскальна служба – це величезна годівниця, через яку проходять багатомільярдні потоки контрабанди та чималі суми відшкодування фіктивного ПДВ.

      Зрозуміло, що Насіров багато кого влаштовував. Адже перебуваючи на посаді очільника ДФС, він погоджував чимало корупційних схем,
      – наголосив журналіст.

      Крім цього, Дмитро прокоментував і намір Насірова балотуватися в президенти України. "Це просто спроба познущатися з українського суспільства. Якщо кандидат в президенти ходитиме на судові засідання, він може подати це як політичне переслідування", – підсумував він.

      Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк додав, що звільняти Насірова не було вигідно й прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

      В. о. голови ДФС призначили його людину – Мирослава Продана. Тож звільнення Насірова передбачало б необхідність провести прозорий конкурс на зміну керівника,
      – зазначив екс-міністр.

      "А це, у свою чергу, означало б ризик втрати контролю над Державною фіскальною службою", – переконаний Данилюк.

      Дивіться відео: хто такий Роман Насіров

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Державна фіскальна служба Корупція Гроші
      Джерело: 24 канал
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