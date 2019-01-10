Затягування справи Насірова відбувається під прикриттям Порошенка, – Гнап

Затягування у суді справи голови Державної фіскальної служби Романа Насірова відбувається не лише з його власної ініціативи, а під прикриттям нинішньої верхівки влади України – Петра Порошенка та його оточення.

Таку думку висловив журналіст-розслідувач та автор відеоблогу "Право на правду" Дмитро Гнап у прямому ефірі 24 каналу.

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Як розповів Дмитро Гнап, українські суди контролюються здебільшого Адміністрацією Президента і безпосередньо Порошенком через певну систему впливу. "Тому затягування справи Насірова в суді очевидно відбувається з відома і відповідного рішення Порошенка. Адже не є секретом те, що Насіров був ставлеником Порошенка на посаді голови ДФС", – заявив журналіст-розслідувач.

Історія навколо Насірова – коли він порушив закону, дозволивши скандальному нардепу-втікачу Онищенку отримати відтермінування погашення боргу на 3 мільйони гривень – відбулася за безпосереднього дозволу президента України. Адже Насіров ніколи не був настільки впливовим, такі питання вирішує тільки Порошенко,

– відповів Гнап.

За його словами, зроблено це було так: тривалий час Онищенко отримував від держпідприємств замовлення на купівлю газу, на ці гроші постачав свій газ, а натомість був зобов’язаний віддавати частину цих грошей правій руці Порошенка – нардепу Ігорю Кононенку.



Роман Насіров та Олександр Онищенко

"За три роки сума склала близько 50 мільйонів доларів, які Онищенко як відкат віддавав через Кононенка президенту України, відповідно через це в нього виникли борги. Саме тому Порошенко сказав Насірову "вирішити" це питання", – додав журналіст.

Порошенко безпосередньо був задіяний у цій величезній корупційній оборудці, до якої причетний Насіров. Тому президента можна підозрювати у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який передбачена тривала тюремна відповідальність. І якщо Порошенко програє вибори, то матиме всі шанси сісти на лаву підсудних до Насірова, – наголосив Дмитро Гнап.

Хто такий Роман Насіров: дивіться відео

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Суд скасував розпорядження Кабміну України про звільнення Насірова посади голови ДФС, а також та зобов'язав поновити Насірова на цій посаді і виплатити упущений заробіток.



Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.