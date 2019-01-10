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      Затягування справи Насірова відбувається під прикриттям Порошенка, – Гнап

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      Затягування справи Насірова відбувається під прикриттям Порошенка, – Гнап
      Затягування справи Насірова відбувається під прикриттям Порошенка, – Гнап / 24 канал

      Затягування у суді справи голови Державної фіскальної служби Романа Насірова відбувається не лише з його власної ініціативи, а під прикриттям нинішньої верхівки влади України – Петра Порошенка та його оточення.

      Таку думку висловив журналіст-розслідувач та автор відеоблогу "Право на правду" Дмитро Гнап у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Чому суд відновив на посаді Насірова: експерт назвав причину

      Як розповів Дмитро Гнап, українські суди контролюються здебільшого Адміністрацією Президента і безпосередньо Порошенком через певну систему впливу. "Тому затягування справи Насірова в суді очевидно відбувається з відома і відповідного рішення Порошенка. Адже не є секретом те, що Насіров був ставлеником Порошенка на посаді голови ДФС", – заявив журналіст-розслідувач.

      Історія навколо Насірова – коли він порушив закону, дозволивши скандальному нардепу-втікачу Онищенку отримати відтермінування погашення боргу на 3 мільйони гривень – відбулася за безпосереднього дозволу президента України. Адже Насіров ніколи не був настільки впливовим, такі питання вирішує тільки Порошенко,
      – відповів Гнап.

      За його словами, зроблено це було так: тривалий час Онищенко отримував від держпідприємств замовлення на купівлю газу, на ці гроші постачав свій газ, а натомість був зобов’язаний віддавати частину цих грошей правій руці Порошенка – нардепу Ігорю Кононенку.

      Роман Насіров та Олександр Онищенко
      Роман Насіров та Олександр Онищенко

      "За три роки сума склала близько 50 мільйонів доларів, які Онищенко як відкат віддавав через Кононенка президенту України, відповідно через це в нього виникли борги. Саме тому Порошенко сказав Насірову "вирішити" це питання", – додав журналіст.

      Порошенко безпосередньо був задіяний у цій величезній корупційній оборудці, до якої причетний Насіров. Тому президента можна підозрювати у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який передбачена тривала тюремна відповідальність. І якщо Порошенко програє вибори, то матиме всі шанси сісти на лаву підсудних до Насірова, – наголосив Дмитро Гнап.

      Хто такий Роман Насіров: дивіться відео

      Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Суд скасував розпорядження Кабміну України про звільнення Насірова посади голови ДФС, а також та зобов'язав поновити Насірова на цій посаді і виплатити упущений заробіток.

      Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Корупція Гроші Петро Порошенко Судді Олександр Онищенко
      Джерело: 24 канал
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