Затягивание дела Насирова происходит под прикрытием Порошенко, – Гнап

Затягивание в суде дела Романа Насирова происходит не только по его собственной инициативе, а под прикрытием нынешней верхушки власти Украины – Петра Порошенко и его окружения.

Такое мнение высказал журналист-расследователь и автор видеоблога "Право на правду" Дмитрий Гнап в прямом эфире 24 канала.

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Как рассказал Дмитрий Гнап, украинские суды контролируются в основном Администрацией Президента и непосредственно Порошенко через определенную систему воздействия. "Поэтому затягивание дела Насирова в суде очевидно происходит с ведома и соответствующего решения Порошенко. Ведь не секрет, что Насиров был ставленником Порошенко на посту главы ГФС", – заявил журналистов-расследователь.

История вокруг Насирова – когда он нарушил закон, разрешив скандальному нардепу-беглецу Онищенко получить отсрочку погашения долга на 3 миллиона гривен – состоялась при непосредственном разрешении президента Украины. Ведь Насиров никогда не был настолько влиятельным, такие вопросы решает только Порошенко,

– ответил Гнап.

По его словам, сделано это было так: длительное время Онищенко получал от госпредприятий заказ на покупку газа, на эти деньги поставлял свой газ, а взамен был обязан отдавать часть этих денег правой руке Порошенко – нардепу Игорю Кононенко.



Роман Насиров и Александр Онищенко

"За три года сумма составила около 50 миллионов долларов, которые Онищенко как откат отдавал через Кононенко президенту Украины, соответственно поэтому у него возникли долги. Именно поэтому Порошенко сказал Насирову "решить" этот вопрос", – добавил журналист.

Порошенко непосредственно был задействован в этой огромной коррупционной сделке, к которой причастен Насиров. Поэтому президента можно подозревать в совершении тяжкого коррупционного преступления, за которое предусмотрена длительная тюремная ответственность. И если Порошенко проиграет выборы, то будет иметь все шансы сесть на скамью подсудимых к Насирову,

– подчеркнул Дмитрий Гнап.

Кто такой Роман Насиров: смотрите видео

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Суд отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Насирова с должности председателя ГФС, а также и обязал восстановить Насирова на этой должности и выплатить упущенный заработок.



Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.