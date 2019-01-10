19:53
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Затягивание дела Насирова происходит под прикрытием Порошенко, – Гнап

      43 Читати новину українською
      Затягивание дела Насирова происходит под прикрытием Порошенко, – Гнап
      Затягивание дела Насирова происходит под прикрытием Порошенко, – Гнап / 24 канал

      Затягивание в суде дела Романа Насирова происходит не только по его собственной инициативе, а под прикрытием нынешней верхушки власти Украины – Петра Порошенко и его окружения.

      Такое мнение высказал журналист-расследователь и автор видеоблога "Право на правду" Дмитрий Гнап в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Почему суд восстановил в должности Насирова: эксперт назвал причину

      Как рассказал Дмитрий Гнап, украинские суды контролируются в основном Администрацией Президента и непосредственно Порошенко через определенную систему воздействия. "Поэтому затягивание дела Насирова в суде очевидно происходит с ведома и соответствующего решения Порошенко. Ведь не секрет, что Насиров был ставленником Порошенко на посту главы ГФС", – заявил журналистов-расследователь.

      История вокруг Насирова – когда он нарушил закон, разрешив скандальному нардепу-беглецу Онищенко получить отсрочку погашения долга на 3 миллиона гривен – состоялась при непосредственном разрешении президента Украины. Ведь Насиров никогда не был настолько влиятельным, такие вопросы решает только Порошенко,
      – ответил Гнап.

      По его словам, сделано это было так: длительное время Онищенко получал от госпредприятий заказ на покупку газа, на эти деньги поставлял свой газ, а взамен был обязан отдавать часть этих денег правой руке Порошенко – нардепу Игорю Кононенко.

      Роман Насіров та Олександр Онищенко
      Роман Насиров и Александр Онищенко

      "За три года сумма составила около 50 миллионов долларов, которые Онищенко как откат отдавал через Кононенко президенту Украины, соответственно поэтому у него возникли долги. Именно поэтому Порошенко сказал Насирову "решить" этот вопрос", – добавил журналист.

      Порошенко непосредственно был задействован в этой огромной коррупционной сделке, к которой причастен Насиров. Поэтому президента можно подозревать в совершении тяжкого коррупционного преступления, за которое предусмотрена длительная тюремная ответственность. И если Порошенко проиграет выборы, то будет иметь все шансы сесть на скамью подсудимых к Насирову,
      – подчеркнул Дмитрий Гнап.

      Кто такой Роман Насиров: смотрите видео

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Суд отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Насирова с должности председателя ГФС, а также и обязал восстановить Насирова на этой должности и выплатить упущенный заработок.

      Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Деньги Роман Насиров Судьи Петр Порошенко Александр Онищенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 83
      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      сегодня , 19:00 Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      Артем Овдієнко 206
      Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      сегодня , 18:01 Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      Ірина Поліщук 194
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сегодня , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 182
      6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      сегодня , 17:02 6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      43302
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук