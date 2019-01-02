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      Кому пересчитают пенсии в январе и марте

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      Перерасчет пенсии в январе и марте
      Перерасчет пенсии в январе и марте / Фото из открытых источников

      В этом году запланирован автоматический перерасчет пенсий на основе формулы с учетом показателей средней зарплаты и уровня инфляции.

      Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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      Перерасчет пенсий будет происходить в два этапа – в январе и марте.

      В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация,
      – отметил премьер.

      По словам Гройсмана, с 2019 года Индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений.

      Теги: Новости Украины Новости политики Пенсіонери Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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