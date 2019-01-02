Кому пересчитают пенсии в январе и марте

В этом году запланирован автоматический перерасчет пенсий на основе формулы с учетом показателей средней зарплаты и уровня инфляции.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Перерасчет пенсий будет происходить в два этапа – в январе и марте.

В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация,

– отметил премьер.

По словам Гройсмана, с 2019 года Индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений.