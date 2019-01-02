Кому перерахують пенсії у січні та березні
Цьогоріч запланований автоматичний перерахунок пенсій на основі формули з урахуванням показників середньої зарплати та рівня інфляції.
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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Перерахунок пенсій відбуватиметься у два етапи – у січні та березні.
У січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це десь 500 тисяч осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація,
– зазначив прем'єр.
За словами Гройсмана, з 2019 року індексація буде щорічною і не залежатиме від політичних рішень.
Джерело: 24 Канал
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