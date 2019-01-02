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      Кому перерахують пенсії у січні та березні

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      Перерахунок пенсії у січні та березні
      Перерахунок пенсії у січні та березні / Фото з відкритих джерел

      Цьогоріч запланований автоматичний перерахунок пенсій на основі формули з урахуванням показників середньої зарплати та рівня інфляції.

      Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 

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      Перерахунок пенсій відбуватиметься у два етапи – у січні та березні. 

      У січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це десь 500 тисяч осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація,
      – зазначив прем'єр. 

      За словами Гройсмана, з 2019 року індексація буде щорічною і не залежатиме від політичних рішень.

      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Пенсіонери
      Джерело: 24 Канал
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