Всем известно, что оккупанты хотят уничтожить Украину, но мы им этого не позволим. Теперь они начали коварные атаки на хранилища топлива.

На тему Химический и радиационный фон в норме, – глава ОВА об обстреле нефтебазы на Ровненщине

Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса,

– сообщили в Генштабе.

В частности, россияне уже атаковали нефтебазу во Львове, Луцке и на Ровенщине.