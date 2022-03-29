Усім відомо, що окупанти хочуть знищити Україну, але ми їм цього не дозволимо. Тепер вони почали підступні атаки на сховища палива.

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Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи,

– повідомили у Генштабі.

Зокрема, росіяни вже атакували нафтобазу у Львові, Луцьку та на Рівненщині.

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