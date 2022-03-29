Відповідну інформацію опівночі проти 29 березня розповів глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. Зокрема він додав, що наразі рятувальники ліквідовують пожежу.

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Небезпеки для людей на Рівненщині немає

Віталій Коваль підтвердив, що ворожа ракета влучила в нафтобазу на Рівненщині. Через це виникла пожежа.

До ліквідації вогню залучили 52 рятувальники та 16 одиниць техніки. Додатково залучили 2 пожежних потяги.

Хімічний та радіаційний фон у нормі. Вже відпрацювали лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру. Здоров'ю громадян нічого не загрожує,

– запевнив глава ОВА.

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Варто пригадати, що ввечері 28 березня окупанти атакували нафтобазу на Рівненщині. Окрім цього, 26 березня загарбники завдали удару по аналогічному об'єкту у місті Дубно Рівненської області.

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