Глава Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що російські загарбники атакували Рівненську область.

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Росіяни завдали удару по Рівненщині

За словами Коваля, у Рівненській області 26 березня двічі сповіщали про повітряну тривогу.

Під час першої Збройні Сили збили ворожий дрон, під час другої – ракета влучила в нафтобазу міста Дубно,

– зазначив глава ОВА.

Він додав, що масштаб завданих атакою росіян збитків поки встановлюють.

Станом на 21:30 на Рівненщині все ще діє повітряна тривога. Тому жителям області слід залишатися в укриттях.

Нагадаємо, днями жителям Рівненської області заборонили на період дії воєнного часу відвідувати ліси.

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