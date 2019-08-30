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      Кондиционеры на фасадах и достроенные балконы запретили в Броварах

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      В Броварах Киевской области запретили портить фасады кондиционерами
      В Броварах Киевской области запретили портить фасады кондиционерами / Иллюстрация / 24 канал

      В городе Бровары Киевской области запретили устанавливать кондиционеры на фасадах и самовольную достройку и расширение балконов или лоджий. Все из-за одного нового ЖК.

      Соответствующее решение принял исполком города по просьбе управляющей компании ЖК "Скандия" и самих жильцов.

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      Как информирует местное издание "Трибуна Бровары", проект предусматривает запрет на:

      1. установку систем кондиционирования на фасадах домов,
      2. утепление,
      3. остекление,
      4. расширение балконов и лоджий,
      5. обустройство новых и расширение имеющихся оконных и балконных проемов.

      Теперь жителям самовольно нельзя менять даже форму и цвет оконных рам и дверей.

      По словам местных чиновников, которые работали над проектом решения, они не вводят ничего нового, а лишь внедряют нормативы согласно ГСН о реконструкции и жилых постройках.

      Мэр города Игорь Сапожко пояснил, что фасад домов ЖК "Скандия" украшен дорогой клинкерной плиткой, а установка кондиционеров и другие работы будут вмешательством в конструктивные элементы здания и плохо повлияют на его эксплуатацию.

      Поскольку исполнительный комитет горсовета не мог принять решение, которое бы касалось только одного жилого комплекса, то принял его по всему города.

      Бровари ДБН
      Дома ЖК "Скандия" в Броварах / Фото: ЛУН

      Что известно о ЖК Скандия в Броварах?

      Жилой комплекс построен на окраине города и позиционирует себя как скандинавский городок. ЖК состоит из 65 домов, в которых более 10 тысяч квартир.

      На территории городка оборудована полноценная инфраструктура: рестораны, аптеки, магазины, супермаркеты, кафе, фитнес-центры, зоны отдыха и тому подобное. Здесь есть 2 общеобразовательные школы, детские сады и собственная поликлиника.

      Стоимость метра квадратного в новых домах стартует от 12 900 гривен.

      ЖК Скандія Бровари
      Как должен выглядеть ЖК "Скандия" в Броварах / Визуализация застройщика

      Нарушение норм вмешательства в конструктивные элементы зданий является административным правонарушением. Право на составление протокола имеют управляющие компании или ЖЭКи (ст. 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

      С 1 декабря 2019 года в Украине вступят в силу обновленные государственные строительные нормы относительно жилых домов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Строительство Новости недвижимости Украины ГСН Архитектура Новости недвижимости
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