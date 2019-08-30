Кондиционеры на фасадах и достроенные балконы запретили в Броварах
В городе Бровары Киевской области запретили устанавливать кондиционеры на фасадах и самовольную достройку и расширение балконов или лоджий. Все из-за одного нового ЖК.
Соответствующее решение принял исполком города по просьбе управляющей компании ЖК "Скандия" и самих жильцов.
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Как информирует местное издание "Трибуна Бровары", проект предусматривает запрет на:
- установку систем кондиционирования на фасадах домов,
- утепление,
- остекление,
- расширение балконов и лоджий,
- обустройство новых и расширение имеющихся оконных и балконных проемов.
Теперь жителям самовольно нельзя менять даже форму и цвет оконных рам и дверей.
По словам местных чиновников, которые работали над проектом решения, они не вводят ничего нового, а лишь внедряют нормативы согласно ГСН о реконструкции и жилых постройках.
Мэр города Игорь Сапожко пояснил, что фасад домов ЖК "Скандия" украшен дорогой клинкерной плиткой, а установка кондиционеров и другие работы будут вмешательством в конструктивные элементы здания и плохо повлияют на его эксплуатацию.
Поскольку исполнительный комитет горсовета не мог принять решение, которое бы касалось только одного жилого комплекса, то принял его по всему города.
Дома ЖК "Скандия" в Броварах / Фото: ЛУН
Что известно о ЖК Скандия в Броварах?
Жилой комплекс построен на окраине города и позиционирует себя как скандинавский городок. ЖК состоит из 65 домов, в которых более 10 тысяч квартир.
На территории городка оборудована полноценная инфраструктура: рестораны, аптеки, магазины, супермаркеты, кафе, фитнес-центры, зоны отдыха и тому подобное. Здесь есть 2 общеобразовательные школы, детские сады и собственная поликлиника.
Стоимость метра квадратного в новых домах стартует от 12 900 гривен.
Как должен выглядеть ЖК "Скандия" в Броварах / Визуализация застройщика
Нарушение норм вмешательства в конструктивные элементы зданий является административным правонарушением. Право на составление протокола имеют управляющие компании или ЖЭКи (ст. 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
С 1 декабря 2019 года в Украине вступят в силу обновленные государственные строительные нормы относительно жилых домов.