Кондиционеры на фасадах и достроенные балконы запретили в Броварах

В городе Бровары Киевской области запретили устанавливать кондиционеры на фасадах и самовольную достройку и расширение балконов или лоджий. Все из-за одного нового ЖК.

Соответствующее решение принял исполком города по просьбе управляющей компании ЖК "Скандия" и самих жильцов.

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Как информирует местное издание "Трибуна Бровары", проект предусматривает запрет на:

установку систем кондиционирования на фасадах домов, утепление, остекление, расширение балконов и лоджий, обустройство новых и расширение имеющихся оконных и балконных проемов.

Теперь жителям самовольно нельзя менять даже форму и цвет оконных рам и дверей.

По словам местных чиновников, которые работали над проектом решения, они не вводят ничего нового, а лишь внедряют нормативы согласно ГСН о реконструкции и жилых постройках.

Мэр города Игорь Сапожко пояснил, что фасад домов ЖК "Скандия" украшен дорогой клинкерной плиткой, а установка кондиционеров и другие работы будут вмешательством в конструктивные элементы здания и плохо повлияют на его эксплуатацию.

Поскольку исполнительный комитет горсовета не мог принять решение, которое бы касалось только одного жилого комплекса, то принял его по всему города.



Дома ЖК "Скандия" в Броварах / Фото: ЛУН

Что известно о ЖК Скандия в Броварах?

Жилой комплекс построен на окраине города и позиционирует себя как скандинавский городок. ЖК состоит из 65 домов, в которых более 10 тысяч квартир.

На территории городка оборудована полноценная инфраструктура: рестораны, аптеки, магазины, супермаркеты, кафе, фитнес-центры, зоны отдыха и тому подобное. Здесь есть 2 общеобразовательные школы, детские сады и собственная поликлиника.

Стоимость метра квадратного в новых домах стартует от 12 900 гривен.



Как должен выглядеть ЖК "Скандия" в Броварах / Визуализация застройщика

Нарушение норм вмешательства в конструктивные элементы зданий является административным правонарушением. Право на составление протокола имеют управляющие компании или ЖЭКи (ст. 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

С 1 декабря 2019 года в Украине вступят в силу обновленные государственные строительные нормы относительно жилых домов.