Кондуктора избили, а мамы с детьми плачут: как живется без общественного транспорта в Мариуполе
Ослабление карантина не повлияло на транспорт. В салон автобусов впускают только работающих людей с соответствующими справками. Следовательно, в Мариуполе не проходит ни дня без конфликтов, от которых часто страдают не только пассажиры, но и кондукторы.
К чему приводит ограничение работы общественного транспорта во время ослабления карантина в Мариуполе – читайте в материале 24 канала.
Важно Когда в Украине возобновит работу общественный транспорт: в Минздраве назвали дату
Ослабление карантина не коснулось транспорта, соответственно часть людей не могут воспользоваться доступными возможностями, ведь просто не имеют возможности добраться до необходимого места.
Из-за правил карантина страдают и перевозчики. Водители и кондукторы каждый день становятся участниками конфликтов, потому что вынуждены быть посредниками между населением и властью.
Отталкивают, врываются в салон, говорят, что у них есть пропуск. А когда идешь проверить, оказывается – нет. Приходится воевать, задерживать автобус и пассажиров,
– рассказал водитель коммунального транспорта Виктор.
В первую неделю после ослабление карантина нетрезвый пассажир избил кондуктора за то, что ему отказали в проезде. Мамы с детьми плачут, чтобы их подвезли, но правила – едины для всех. Всего в Мариуполе – ни дня без полиции. По словам директора департамента транспорта городского совета Василия Клата, в день бывает по 4-5 конфликтных ситуаций.
В ближайшее время ослабление карантина должно поспособствовать решению проблемы с транспортом. Горожане надеются, что скоро свободно будут передвигаться по городу, а не только по улицам возле своих домов.
Смотрите видео: что происходит в Мариуполе после ослабления карантина
Что известно о возобновлении работы общественного транспорта
- Минздрав просит правительство запустить общественный транспорт уже на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Соответственно, в Украине послабление карантинных ограничений по работе наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая.
- По словам Ляшко, работу транспорта возобновят только в тех регионах, которые будут отвечать критериям, разработанным в Минздраве по условиям адаптивного карантина.