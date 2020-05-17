Кондуктора избили, а мамы с детьми плачут: как живется без общественного транспорта в Мариуполе

Ослабление карантина не повлияло на транспорт. В салон автобусов впускают только работающих людей с соответствующими справками. Следовательно, в Мариуполе не проходит ни дня без конфликтов, от которых часто страдают не только пассажиры, но и кондукторы.

К чему приводит ограничение работы общественного транспорта во время ослабления карантина в Мариуполе – читайте в материале 24 канала.

Важно Когда в Украине возобновит работу общественный транспорт: в Минздраве назвали дату

Ослабление карантина не коснулось транспорта, соответственно часть людей не могут воспользоваться доступными возможностями, ведь просто не имеют возможности добраться до необходимого места.

Из-за правил карантина страдают и перевозчики. Водители и кондукторы каждый день становятся участниками конфликтов, потому что вынуждены быть посредниками между населением и властью.

Отталкивают, врываются в салон, говорят, что у них есть пропуск. А когда идешь проверить, оказывается – нет. Приходится воевать, задерживать автобус и пассажиров,

– рассказал водитель коммунального транспорта Виктор.

В первую неделю после ослабление карантина нетрезвый пассажир избил кондуктора за то, что ему отказали в проезде. Мамы с детьми плачут, чтобы их подвезли, но правила – едины для всех. Всего в Мариуполе – ни дня без полиции. По словам директора департамента транспорта городского совета Василия Клата, в день бывает по 4-5 конфликтных ситуаций.

В ближайшее время ослабление карантина должно поспособствовать решению проблемы с транспортом. Горожане надеются, что скоро свободно будут передвигаться по городу, а не только по улицам возле своих домов.

Смотрите видео: что происходит в Мариуполе после ослабления карантина

Что известно о возобновлении работы общественного транспорта