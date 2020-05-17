Кондуктора побили, а мами з дітьми плачуть: як живеться без громадського транспорту в Маріуполі

Послаблення карантину не вплинуло на транспорт. У салон автобусів впускають лише працюючих людей з відповідними довідками. Відтак, у Маріуполі не минає ні дня без конфліктів, від яких часто страждають не тільки пасажири, а і кондуктори.

До чого призводить обмеження роботи громадського транспорту у час послаблення карантину в Маріуполі – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Послаблення карантину не торкнулось транспорту, відповідно частина людей не можуть скористатися доступними можливостями, адже просто не мають змоги дібратися до необхідного місця.

Через правила карантину страждають й перевізники. Водії та кондуктори кожного дня стають учасниками конфліктів, бо вимушені бути посередниками між населенням та владою.

Відштовхують, вриваються в салон, кажуть, що у них є перепустка. А коли йдеш перевірити, виявляється – що немає. Доводиться воювати, затримувати автобус і пасажирів,

– розповів водій комунального транспорту Віктор.

В перший тиждень після послаблення карантину нетверезий пасажир побив кондуктора за те, що йому відмовили у проїзді. Мами з дітьми плачуть, щоб їх підвезли, але правила – єдині для всіх. Загалом у Маріуполі – ні дня без поліції. За словами директора департаменту транспорту міської ради Василя Клата, на день буває по 4-5 конфліктних ситуацій.

Найближчим часом послаблення карантину повинно посприяти розв'язанню проблеми з транспортом. Городяни сподіваються, що скоро вільно пересуватимуться містом, а не лише вулицями біля своїх будинків.

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