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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Кондуктора побили, а мами з дітьми плачуть: як живеться без громадського транспорту в Маріуполі

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Маріуполь
Маріуполь / Скриншот

Послаблення карантину не вплинуло на транспорт. У салон автобусів впускають лише працюючих людей з відповідними довідками. Відтак, у Маріуполі не минає ні дня без конфліктів, від яких часто страждають не тільки пасажири, а і кондуктори.

До чого призводить обмеження роботи громадського транспорту у час послаблення карантину в Маріуполі – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Коли в Україні відновить роботу громадський транспорт: у МОЗ назвали дату

Послаблення карантину не торкнулось транспорту, відповідно частина людей не можуть скористатися доступними можливостями, адже просто не мають змоги дібратися до необхідного місця. 

Через правила карантину страждають й перевізники. Водії та кондуктори кожного дня стають учасниками конфліктів, бо вимушені бути посередниками між населенням та владою.

Відштовхують, вриваються в салон, кажуть, що у них є перепустка. А коли йдеш перевірити, виявляється – що немає. Доводиться воювати, затримувати автобус і пасажирів,
– розповів водій комунального транспорту Віктор.

В перший тиждень після послаблення карантину нетверезий пасажир побив кондуктора за те, що йому відмовили у проїзді. Мами з дітьми плачуть, щоб їх підвезли, але правила – єдині для всіх. Загалом у Маріуполі – ні дня без поліції. За словами директора департаменту транспорту міської ради Василя Клата, на день буває по 4-5 конфліктних ситуацій.

Найближчим часом послаблення карантину повинно посприяти розв'язанню проблеми з транспортом. Городяни сподіваються, що скоро вільно пересуватимуться містом, а не лише вулицями біля своїх будинків.

Дивіться відео: що відбувається в Маріуполі після послаблення карантину

Що відомо про відновлення роботи громадського транспорту

  • МОЗ просить уряд запустити громадський транспорт вже на наступному тижні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Відповідно, в Україні послаблення карантинних обмежень щодо роботи наземного громадського транспорту можуть почати діяти вже з 22 травня.
  • За словами Ляшка, роботу транспорту відновлять тільки в тих регіонах, які будуть відповідати критеріям, розробленим в МОЗ за умовами адаптивного карантину.
Автор: Ірина Карпюк
Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини Маріуполя
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