Коли в Україні відновить роботу громадський транспорт: у МОЗ назвали дату

В Україні послаблення карантинних обмежень щодо роботи наземного громадського транспорту можуть почати діяти вже з 22 травня. Але транспорт поїде тільки за сценарієм адаптивного карантину. Тобто відновить роботу в тих регіонах, де буде сприятлива епідемічна ситуація.

Відповідну пропозицію щодо роботи громадського транспорту надасть Міністерство охорони здоров’я. Про це заявив заступник очільника МОЗ і водночас головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє ТСН.

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Дату ми назвемо. І дата ця буде 22 травня. Більше всього, що ми будемо подавати до уряду на розгляд Кабінету Міністрів саме таку пропозицію про пом’якшення карантину. Але це не означає, що настане 22 травня, і на території всієї країни одночасно поїде весь громадський транспорт,

– зауважив він.

Ляшко додав, що транспорт працюватиме за сценарієм адаптивного карантину. Тобто, поїде саме в тих регіонах, які відповідатимуть розробленим МОЗ критеріям.

"Їх також подамо до Кабінету Міністрів України для того, щоб було затверджено разом з умовами адаптивного карантину", – підсумував Віктор Ляшко.

Зверніть увагу! Адаптивний карантин означає, що кожен регіон сам ухвалює рішення щодо обмежувальних заходів. У тих областях, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилити обмеження. Наразі адаптивний карантин діє в усіх областях України.

Що відомо про відновлення руху громадського транспорту

Про дату 22 травня раніше говорив і міністр інфраструктури Владислав Криклій. Зокрема, він підкреслював, що нормальну роботу громадського транспорту відновлюватимуть поступово. Але загалом все залежатиме від ситуації з коронавірусом.

Щодо обмежень, то передусім вони стосуватимуться:

масочного режиму,

імовірно, кількості людей у салоні.

Крім того, коли транспорт запустять, працюватиме така схема:

в автобусах і маршрутках мають бути пасажири тільки на місцях для сидіння;

якщо людей заходить більше – водій несе за це відповідальність та може отримати штраф.

Відповідно до плану України виходу з карантину, який запропонував уряд, запуск метро та всього наземного громадського транспорту має відбутися на 4 етапі. Щоправда, є імовірність, що це станеться вже на 2 етапі. Остаточне рішення уряд ухвалить на засіданні в середу, 20 травня.

Перший етап стартував 11 травня. Другий заплановано на 22 числа. Дати решти етапів наразі є невідомими. Раніше Денис Шмигаль заявляв, що вони можуть розпочатися раніше.

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5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Крім того, Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Складається він із трьох етапів. Однак впроваджувати цей план будуть поступово та за умови дотримання карантинних рекомендацій: маски, вимірювання температури, дезінфекція.



План відновлення транспортного сполучення / Інфографіка 24 каналу