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Відновлення пасажирського сполучення: в Мінінфраструктури розробили триетапний план

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Коли в Україні відновлять пасажирське сполучення: етапи
Мінінфраструктури розробило план відновлення пасажирського перевезення / Ілюстративне фото

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Його збираються запроваджувати поступово – всього у ньому передбачені 3 етапи.

Перший може запрацювати вже за 10 днів – 22 травня. Про поступове відновлення роботи транспорту розповів глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, передає пресслужба відомства.

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Працюємо зараз над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі – з обов’язковим дотриманням маскового режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць,
– поінформував він.

За словами Криклія, план поетапного відновлення роботи пасажирського перевезення наразі обговорюється з МОЗ. Водночас, власні джерела УНІАН в Мінінфраструктури детальніше повідомили про те, що передбачає кожен етап плану.

План відновлення пасажирського сполучення (попередня версія):

Перший етап

З 22 травня:

  • Передбачає запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).

З 29 травня:

  • Планується запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному 12, в азовському – 3.
  • Також планується запуск внутрішнього авіасполучення.

Другий етап

З 9 червня:

  • Запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень, в тому числі маршрутних таксі.

З 12 червня:

  • Планується запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком.

Третій етап (планується після завершення карантину)

  • Передбачає запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів.
  • Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийому/відправки міжнародних рейсів.

вихід з карантину етапи План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Транспорт авіація Укрзалізниця Залізниця Новини політики
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