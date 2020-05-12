Відновлення пасажирського сполучення: в Мінінфраструктури розробили триетапний план
Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Його збираються запроваджувати поступово – всього у ньому передбачені 3 етапи.
Перший може запрацювати вже за 10 днів – 22 травня. Про поступове відновлення роботи транспорту розповів глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, передає пресслужба відомства.
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Працюємо зараз над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі – з обов’язковим дотриманням маскового режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць,
– поінформував він.
За словами Криклія, план поетапного відновлення роботи пасажирського перевезення наразі обговорюється з МОЗ. Водночас, власні джерела УНІАН в Мінінфраструктури детальніше повідомили про те, що передбачає кожен етап плану.
План відновлення пасажирського сполучення (попередня версія):
Перший етап
З 22 травня:
- Передбачає запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).
З 29 травня:
- Планується запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному 12, в азовському – 3.
- Також планується запуск внутрішнього авіасполучення.
Другий етап
З 9 червня:
- Запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень, в тому числі маршрутних таксі.
З 12 червня:
- Планується запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком.
Третій етап (планується після завершення карантину)
- Передбачає запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів.
- Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийому/відправки міжнародних рейсів.
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