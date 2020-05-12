Відновлення руху приміських поїздів після карантину: в Укрзалізниці назвали два етапи

Укрзалізниця розробила план заходів із відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення. Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.

За умови скасування чи пом'якшення карантинних заходів, Укрзалізниця готова оперативно призначити поїзди та відновити приміське сполучення. Про це йдеться в повідомлені на сайті перевізника.

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"Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно з планом, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години "пік", на другому – плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух", — уточнив виконувач обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.



План відновлення приміського залізничного сполучення після карантину / Інфографіка Укрзалізниці

При цьому ні можливих дат відновлення приміського сполучення, ні які саме маршрути повернуть – не вказано.

Відзначимо, що міжміське транспортне сполучення в межах області передбачене на третьому етапі виходу з карантину. В Україні з 11 травня запровадили лише перший етап. Третій етап передбачає, шо протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків зараження коронавірусом. А заклади охорони здоров'я зайняті пацієнтами з COVID-19 менше ніж на 10%.