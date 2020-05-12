Восстановление движения пригородных поездов после карантина: в Укрзализныце назвали два этапа

Укрзализныця разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки. Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

При условии отмены или смягчения карантинных мероприятий, Укрзализныця готова оперативно назначить поезда и восстановить пригородное сообщение. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

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"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором – планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", – уточнил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.



План восстановления пригородного железнодорожного сообщения после карантина / Инфографика Укрзализныци

При этом ни возможных дат восстановления пригородного сообщения, ни какие маршруты вернут – не указано.

Отметим, что междугороднее транспортное сообщение в пределах области предусмотрено на третьем этапе выхода из карантина. В Украине с 11 мая ввели только первый этап. Третий этап предполагает, что в течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или более превышает количество новых случаев заражения коронавирусом. А учреждения здравоохранения заняты пациентами с COVID-19 менее чем на 10%.